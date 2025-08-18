بنك الاتحاد يطلق هوية جديدة لبرنامجه للمسؤولية المجتمعية تحت اسم بصمة الاتحاد برؤية أكثر شمولاً

وطنا اليوم:أعلن بنك الاتحاد عن إطلاق الهوية المحدثة لبرنامجه للمسؤولية المجتمعية تحت اسمه الجديد “بصمة الاتحاد”، في خطوة تهدف إلى تعزيز دوره كشريك فاعل في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع الأردني.

ويأتي هذا التطوير امتداداً لمسيرة البنك الطويلة في العمل المجتمعي، مع الحفاظ على جوهر المبادرة وزيادة أثرها الإيجابي على الأفراد والمجتمعات.

استندت عملية التحديث إلى دراسة معمقة لاحتياجات المجتمع الأردني وأولويات التنمية، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ومشاركة آراء موظفي البنك وعملائه. ونتج عن هذه الجهود وضع ثلاث ركائز أساسية للبرنامج: تمكين الأفراد عبر التعليم وتطوير المهارات والشمول المالي، إثراء المجتمعات من خلال دعم المبادرات والمؤسسات التي تعزز صحة ورفاه المجتمع، بالإضافة إلى دعم الفنون والثقافة والحفاظ على التراث، وحماية البيئة عبر المبادرات المستدامة لمواجهة التغير المناخي.

وتعكس جهود تطوير هوية برنامج “بصمة الاتحاد” التزام البنك العميق بإحداث فرق حقيقي في حياة الناس، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة، كما يعبر عن رؤية البنك لأهمية الاستثمار في الإنسان والمجتمع كأفضل سبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما دفع البنك إلى تصميم هوية جديدة لبرنامجه للمسؤولية المجتمعية تكون أكثر استجابة لاحتياجات الحاضر وتحديات المستقبل.

ويعطي برنامج “بصمة الاتحاد” أهمية خاصة للتطوع باعتباره جزءاً لا يتجزأ من ثقافة البنك المؤسسية، حيث تتيح هويته الجديدة فرصاً تطوعية متنوعة أمام جميع أفراد المجتمع الذين يرغبون بترك بصمة حقيقة من خلال المشاركة في مبادرات بيئية وتعليمية وإنسانية، بما يتماشى مع اهتماماتهم وأوقاتهم، لتصبح المسؤولية المجتمعية قيمة مشتركة ومسؤولية يتقاسمها الجميع.