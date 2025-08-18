بلدية جرينه تكرم نخبة من أبنائها وبناتها الذين أبدعوا وتفوقوا في امتحان الثانوية العامة

وطنا اليوم – رعى رئيس لجنة بلدية جريئة، الدكتور عاطف الرواحنة وبحضور عطوفة مدير قضاء جرينة السيد احمد بني طه وسعادة الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين (ابو معاذ) المشرف العام لمدارس الاخلاء في مقر البلدية اليوم حفل تكريم أبناء وبنات منطقة جرينه الذين أبدعوا وتفوقوا في امتحان الثانوية العامة.

والقى الدكتور الرواحنه كلمة قال فيها … إنه لشرف عظيم أن نقف اليوم أمام هذه الكوكبة المشرقة من أبناء الوطن ، الذين جسدوا بجدهم واجتهادهم معنى التفوق الحقيقي. إنهم ليسوا مجرد أرقام على ورقة امتحان، بل هم مشاعل تنير درب المستقبل لوطننا الحبيب.

واضاف يقول …أيها الأبناء الأعزاء أنتم اليوم رموز للعزيمة والإصرار، وحملة لواء العلم والمعرفة. لقد أثبتم أن الوطن يزخر بالعقول الواعية والطاقات الخلاقة.

وإن البلدية ، تحت قيادتنا، لن تدخر جهداً في دعم مسيرتكم التعليمية. وها نحن نقدم لكم لفتة تكريمية تقدر بها جهودكم وتؤكد اننا دوماً نفخر بابناء الوطن امثالكم .

وقدم الدكتور الرواحنه شكره وتقديره لسعادة الدكتور – جاسم مهلهل الياسين المشرف العام لمدارس الاخلاء وصاحب فكره مشروع مظلة الشموس على دوره التنموي الملحوظ على المجتمعات المحلية واهتمامه برفع سوية التعليم الأردني ومخرجاته كما اعرب الدكتور الرواحنه عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم ممثلة بالدكتورة هية الهروط لمجهوداتهم التي نرى ثمارها اليوم ، لمديريات التربية والتعليم ممثلة بمديرات المدارس الدكتورة رولا أبو سويلم والاستاذة أسماء مصطفى لدورهم في تنشئة الأجيال ورفد الوطن بالعقول النيرة ،

وقدم الرواحنه شكره لجميع المدارس والمعلمين والاسر الكريمة التي كانت خير سند وداعم لابنائها.

وفي نهاية الحفل كرم الدكتور الرواحنة الطلبة المتفوقين وهم:

١ – جنى جهاد البريزات – الفرع العلمي – معدل 98.45

٢ – سارة رائد الشوابكة – الفرع الأدبي – معدل 97.1

٣ – لجين نايف الشورة – فرع الاقتصاد المنزلي – معدل 97.4

٤ – كسامر عمار المساعغة – الفرع العلمي – معدل ٩٦,٦

كما تم تكريم مديري المدارس على جهودهم المباركة في دعم الطلبة وتحفيزهم وهم الدكتورة رولا أبو سويلم – مديرة مدرسة جريئة الثانوية الشاملة للبنات والاستاذة اسماء مصطفى مديرة مدرسة الاخلاء الثانوية جريئة للبنين.

وعبّر المكرمون وذووهم عن سعادتهم واعتزازهم بهذه المبادرة، التي تعكس رسالة بلدية جرينة في رعاية الإبداع والتميز، وتعزيز قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية بين المؤسسات التربوية والهيئات المحلية.

وحضر حفل التكريم السيد قبلان الهواوشه مدير احوال وجوازات مادبا

والسيدة خوله المصالحه مدير مجلس خدمات مادبا ماعين – حسبان – مليح والمهندسة ساجدة حسن ابو شويمة هندسة بلديات مادبا/ وزارة الادارة المحلية والمهندس احمد عبدالله الزن مديرية أشغال مادبا/ وزارة الاشغال العامة والاسكان.