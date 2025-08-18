بنك القاهرة عمان
بحمولة 100 طن.. الأردن ينفذ إنزالات جديدة على غزة بمشاركة دولية واسعة

18 أغسطس 2025
بحمولة 100 طن.. الأردن ينفذ إنزالات جديدة على غزة بمشاركة دولية واسعة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية بالإضافة إلى طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، طائرات من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا ومملكة هولندا وجمهورية سنغافورا وجمهورية إندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (100) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.
وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى (157) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (362) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو (775) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية


