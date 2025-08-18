نقص مياه الري شبح يؤرق المزارعين في منطقة وادي الأردن

وطنا اليوم:تعد مشكلة شح المياه في وادي الأردن بالغة الأهمية، حيث يعاني القطاع الزراعي من نقص حاد في المياه، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر على معيشة المزارعين. يعود ذلك إلى عدة عوامل، منها التغيرات المناخية التي أدت إلى انخفاض معدلات الأمطار، والموجات الحارة التي تضرب المملكة كالموجة الأخيرة، وزيادة استهلاك المياه في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تلوث مصادر المياه.

ويواجه القطاع الزراعي في وادي الأردن بصورة خاصة الكثير من التحديات التي ما تزال تتفاقم عامًا بعد عام، إلا أن الصيف الحالي يُعد الأصعب والأكثر خطورة في ظل شح مياه الري الزراعية، مع تراجع معدلات الهطول المطري.

وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان الخدام، إن موجة الحر الأخيرة تسببت في تدهور القطاع الزراعي، خاصة في وادي الأردن، حيث أثرت الموجة على سرعة نضوج المحاصيل، إذ أن سرعة النضوج وضمن مدة زمنية غير طبيعية تؤثر على جودة المحاصيل وقابليتها لدى المواطن والسوق المركزي، حيث تتأثر غالبية المنتجات بضربات الشمس وتغير لونها وتعرضها لتشوهات، مما يجعلها غير مرغوبة.

وأضاف الخدام أن زيادة درجات الحرارة بصورة كبيرة وغير معتادة، كما في الموجة الأخيرة، يؤثر على الأشتال الصغيرة التي تُعد للزراعة في الموسم القادم، مما تسبب بأضرار لأصحاب المشاتل، ومن المتوقع أن يتسبب هذا الضرر بتخبط في إعداد الموسم الزراعي القادم، حيث يُتوقع أن تنقص الأشتال ويزداد ثمنها، وبالتالي يؤدي هذا الأمر إلى رفع الكلفة المادية على المزارع.

وحول سبل الوقاية التي من الممكن أن تخفف من أضرار هذه الموجات، قال الخدام إن السبيل الوحيد للوقاية هو زيادة ري المزروعات بنسب أكبر من الأيام الطبيعية، وهو أمر أشبه بالمستحيل، حيث يعاني القطاع الزراعي من ضعف حصص الري المخصصة في السنوات الأخيرة، ويُعتبر الموسم الحالي الأشد شحًا للمياه المخصصة للوحدات الزراعية، حيث أعلنت الجهات المعنية منذ بداية الموسم أن الموسم الزراعي الحالي سينخفض فيه عدد الحصص المائية للمزارع، وبالتالي لم يتمكن المواطن من وقاية مزروعاته أثناء سيطرة الموجة الحارة على المملكة الأسبوع المنصرم.

وتابع، تعتبر مشكلة المياه هي التحدي الأكبر الذي يواجه المزارع الأردني، مشيرًا إلى أن سلطة وادي الأردن أبلغت المزارعين بضرورة تأخير الموسم الزراعي إلى 1/10 إن لم يكن هناك موسم مطري مبكر، ويقتصر إمداد المزارع بالمياه في فترة إعداد وتجهيز المزارع وتعقيمها.

وبعيدًا عن تداعيات الموجة الأخيرة، أشار الخدام إلى أن تراجع المخزون المائي للسدود سيضطر الإدارة المائية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في توزيع المياه، مما يعني تقليل الحصص المخصصة للري، وزيادة الفترات الفاصلة بين الدورات المائية، معتبرًا أن هذا الأمر له تداعيات وخيمة على المحاصيل الزراعية، في حين أوضح أن نقص المياه سيعيق تجهيز الأراضي للموسم المقبل، ما يعني بالضرورة تأخرًا في مواعيد الزراعة، وربما خسارة فرصة زراعة محاصيل ذات عائد اقتصادي جيد في مواعيدها المثلى، أو الاضطرار لزراعة محاصيل بديلة أقل ربحية، ما يضع أعباء إضافية على كاهل المزارعين، ويهدد استدامة الدورة الزراعية.

ومن جانبه، قال المزارع سلمان الجبارات، إن الزراعة في وادي الأردن أصبحت مخاطرة محفوفة بالقلق والتوتر، حيث إن المزارع يعيش في دوامة ومتاهة غير منتهية، إذ يعاني القطاع الزراعي من العديد من المشاكل، أبرزها وأهمها شح مياه الري، والتي تعد شريان الحياة الرئيس للزراعة.

وأشار الجبارات إلى أن الموجة الحارة الأخيرة زادت الأعباء المتوقعة على تجهيزات الموسم المقبل، كما أضرت بالكثير من المنتجات للموسم الحالي، وربما تتسبب أيضًا الموجة خلال الأيام القادمة بتذبذب في أسعار المنتجات الزراعية بصورة غير مفهومة، بين تدنٍ كبير لأسعار بعض المنتجات التي نضجت قبل أوانها، وبين ارتفاع عدد آخر من المنتجات بسبب عطب كميات كبيرة منها جراء درجات الحرارة التي قاربت على الخمسين مئوية في ذروة الموجة الأخيرة.

وتابع، إن سدود المملكة، وعلى رأسها سد الملك طلال، لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الري، ويرى أن السبب لا يعود فقط لقلة الهطولات المطرية، بل أيضًا لغياب التخطيط والإدارة، مضيفًا بأن هذه الأزمة نتيجة عقود من إهمال إنشاء سدود جديدة.

ويضيف أن الزراعة بحاجة إلى خطة طارئة لإدارة الموارد، تتضمن تقنين الإنتاج لتفادي الفائض، وتوجيه الدعم بما يتلاءم مع الوضع المائي، مشددًا على ضرورة إشراك المزارعين وخبراء المياه في صياغة هذه الخطة.

هذا وتشير الأرقام الصادرة عن سلطة وادي الأردن إلى تراجع مستمر في مخزون السدود الرئيسة التي تغذي وادي الأردن بالمياه، وهو مؤشر خطير ينذر بوضع مائي حرج.

ويتوقع مزارعون أن يتأخر الإنتاج الخضري في الوادي في ظل استمرار هذه التحديات، خصوصًا أن الخسائر التي لحقت بهم الموسم الماضي أثرت بشكل كبير في قدرتهم على البدء بزراعة أراضيهم للموسم الحالي بالموعد المحدد منتصف أيلول (سبتمبر)، في حين أن نقص السيولة وغياب التمويل سيدفعان المزارعين إلى بدء الموسم بإمكانات محدودة، ناهيك عن المشكلة الأم وهي نقص المياه، ما سيؤثر بشكل كبير على الإنتاج كماً ونوعاً.

بدورها، كانت قد أكدت سلطة وادي الأردن أنها تدرك حجم التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي، وتبذل جهودًا حثيثة للحد من تبعات شح مياه الري الزراعية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات كإدارة وتوزيع المياه بشكل صارم وفقًا لأولويات الاستخدام، ووضع جداول زمنية لدورات الري، وتحديد كميات المياه المخصصة لكل دورة، بهدف ضمان العدالة في التوزيع، ومنع الهدر، واستغلال كل قطرة ماء بكفاءة، وتوعية المزارعين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتشجيعهم على تبني ممارسات زراعية مستدامة تقلل من الهدر، كاستخدام أنظمة الري الحديثة، إضافة إلى القيام بصيانة دورية لقنوات الري وشبكات التوزيع لتقليل الفاقد من المياه الناتج عن التسرب أو التبخر، وضمان وصول المياه إلى المزارع بكفاءة