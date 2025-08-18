مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي المدادحة والعبيسات والذنيبات

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر المدادحة والعبيسات والمحادين.

*ففي منطقة العزيزية بمحافظة الكرك،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نوفة المدادحة والدة الوزير الأسبق ماهر المدادحة.، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المدادحة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رجمته.

*وفي منطقة سمرا بمحافظة الكرك،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة خديجة فلاح المحادين، أرملة المرحوم علي عواد العبيسات، ووالدة الكابتن الطيار عمار العبيسات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العبيسات والمحادين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة الجديّدة*، بمحافظة الكرك أيضا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المحامي محمد عبد ربه حسن الذنيبات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الذنيبات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الكرك قبلان الشريف.