نتنياهو لقادة المستوطنات: سنعمق قبضتنا على أرض الآباء والسيادة قادمة

وطنا اليوم:قالت القناة 12 العبرية، إن نتنياهو عقد اجتماعاً مساء الأحد في مستوطنة “عوفرا”، حيث طالبه قادة المستوطنين بتطبيق السيادة الكاملة كـ”خطوة وقائية لمنع أي إعلان دولي عن قيام دولة فلسطينية”.

رداً على مطالبهم، قال نتنياهو: “كانت هناك أشياء كثيرة فعلتها وقالوا إنني لن أفعلها – مثل رفح وإيران. سنعمّق قبضتنا على أرض إسرائيل”.

وأضاف في تلميح إلى أن خطواته قد لا تكون معلنة دائماً: “كما فعلت الكثير من الأمور التي لم أستطع الإعلان عنها في وقتها… وهذا نفسه ينطبق على موضوع السيادة، سنواصل تعميق قبضتنا على أرض آبائنا”.

الى ذلك أعلنت محافظة القدس، اليوم الاثنين، أن نحو 7 آلاف فلسطيني يواجهون خطر التهجير القسري في 22 تجمعا بدويا ببادية القدس، نتيجة لمشاريع استيطانية إسرائيلية أبرزها مشروع “E1″ و”شارع السيادة”.

وأوضحت محافظة القدس في بيان، أن هذه المشاريع تهدف إلى عزل تجمعي جبل البابا ووادي جمل عن بلدة العيزرية، ما سيؤثر على نحو 100 نسمة.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مشروع “E1″، ما يعد ضربة خطيرة لأي إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية، ويؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل القدس الشرقية عن محيطها.

من جهته، أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة الاسرائيلي “بتسيلم”، أن المشروع سيعزز الربط بين مستوطنة “معاليه أدوميم” والقدس، ويزيد من عزل القدس الشرقية عن باقي مناطق الضفة الغربية، ما يمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

وفي تطور استيطاني آخر، كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية عن إقامة بؤرة استيطانية جديدة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، على أرض خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة (H1) بحسب اتفاقية الخليل الموقعة عام 1997، حيث تم وضع كرفانين على قطعة أرض تقع بين مسجد ومدرسة ثانوية للبنات، ما يشكل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية والقانون العسكري الإسرائيلي.

وأكدت “السلام الآن” في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تعديل حدود خريطة منطقة H2، بهدف شرعنة البؤرة الجديدة، رغم أن الوثائق الأصلية تؤكد تبعية الأرض للسلطة الفلسطينية، كما يجري مكتب الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية أعمال حفر على أراض فلسطينية خاصة، بحجة البحث عن آثار، لكن الهدف الحقيقي هو ربط المستوطنات ببعضها عبر خط استيطاني متصل.