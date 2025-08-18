المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسي وإعادة الضخ

وطنا اليوم:اعلنت وزارة المياه والري، الاثنين، عن معالجة العطل الناتج عن الاعتداء على أحد هوايات الخط الناقل (الديسي) في منطقة الجفر بشكل مؤقت وإعادة الضخ مباشرة الى المناطق في عمان وأجزاء من الرصيفة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الأمور ستعود الى طبيعتها تلقائيا والتأثير على المناطق التي وردت في إعلان وقف الضخ سيكون جزئيا.

وبحسب البيان ستبدأ أدوار المياه في المناطق التي أعلن عنها بالعودة تباعا وبشكل تدريجي وقد تتأثر بعضها ببعض الاختلالات، مشيرة إلى أن كوادر الوزارة تسعى لتكون في أضيق نطاق.