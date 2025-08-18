بنك القاهرة عمان
تأهيل وإزالة مخالفات بشوارع في إربد وعجلون

18 أغسطس 2025
وطنا اليوم:باشرت بلدية إربد الكبرى اليوم السبت بإزالة جميع المخالفات الواقعة على الطريق الواصل بين منطقتي البارحة وكفر جايز، والمعروف شعبياً باسم “شارع المزارع”.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن البلدية استكملت كافة الإجراءات القانونية قبل المباشرة بعمليات الإزالة، حيث بدأت بتوجيه إنذارات خطية إلى مالكي الأبنية المخالفة، أعقب ذلك قرارات إزالة من قبل اللجنة اللوائية المختصة، لتقوم البلدية لاحقاً بتوجيه إخطارات تنفيذ تلزم المالكين بالامتثال للإزالة.
وأضاف التل أن البلدية ملتزمة بتطبيق القانون بعدالة ومساواة على الجميع دون استثناء، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وتنظيم الواقع المروري والعمراني في المنطقة.
وأشار إلى أن البلدية ستجري مراجعة شاملة لواقع الطريق بعد الانتهاء من الإزالة، خاصة في ظل تكرار المخالفات هناك وتعدد الشكاوى الصحية التي وردت من سكان المنطقة نتيجة هذه التجاوزات.
وفي عجلون باشرت كوادر مديرية الشؤون الصحية والبيئية حملات لإزالة التعديات على شارع الحسبة وسط المدينة بهدف تسهيل حركة مرور المواطنين والمركبات.
وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة، إن البلدية تولي الجانب الصحي والرقابي أهمية قصوى، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل اللجان الرقابية، وبما يعزز الواقع البيئي والصحي في المدينة.
وبين مدير الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس إبراهيم الزغول أنه جرى إعداد خطة عمل وبرنامج مدروس لتطوير وإعادة تأهيل شارع الحسبة الممتد من وسط مدينة عجلون حتى مجمع السفريات، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ حملات مكثفة على الأسواق وإزالة التعديات إضافة إلى تحرير المخالفات بحق المعتدين على الشوارع والأرصفة.
وأكد أن الخطة تشمل أيضاً إعادة تأهيل محيط مسجد عجلون الكبير وشارع الحسبة من خلال إزالة التعديات ووضع حواجز معدنية لمنع التجاوزات من قبل الباعة وأصحاب المحلات التجارية وبما يتيح للمواطنين التسوق بسهولة ويسر، مشيرا الى أن البلدية تسعى إلى تنظيم الأسواق بما يضمن سهولة التنقل والمرور والتسوق.


