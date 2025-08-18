بنك القاهرة عمان
الحكومة : لا استثناءات من خدمة العلم .. حتى أبناء الوزراء والنواب والسفراء

18 أغسطس 2025
وطنا اليوم:شدد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الاثنين، إنه لن يكون هناك استثناء لأي أحد في برنامج خدمة العلم.
وأشار المومني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله كان حريصا على موضوع العدالة في الاختيار وكان حازما في هذا الأمر.
وقال المومني إن كل من يقع عليه الاختيار سوف يخدم في برنامج خدمة العلم، ولن يكون هناك استثناء لأي كان من الخدمة، ومن يقع عليه الاختيار سيخدم سواء أكان ابن وزير أو نائب أو سفير، وجميعهم سيخدمون أسوة ببقية أبناء الشعب الأردني.
وأكد المومني أن العدالة شيء أساسي، وكان سمو ولي العهد حازما جدا في هذا الأمر.
وأردف المومني أن البرنامج سيراعي احتياجات العاملين والطلبة، وسيكون هناك آلية واضحة تتضمن احتساب فترة الخدمة من ساعات الدراسة في الجامعات.
كما أوضح أن الحالات المضطرة للتأجيل، حالات حصرية، وهم الطلب الذين يدرسون على نظام السنوات وليس الساعات، لكنه سيخدم بعد التخرج من الدراسة.
وشدد المومني على أن من يستنكف على خدمة العلم فإن عقوبته لاسجن 3 أشهر بحد أدنى، وسنى بحد أعلى.
كما أكد المومني أيضا أن مدة الخدمة ستكون 3 أشهر، لافتا إلى وجود حالات إعفاء، وهي وحيد الوالدين، أو الذي لديه أسباب صحية.


