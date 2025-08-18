الإعلام العسكري: سيحصل كل مكلّف على مخصص مالي قدره 100 دينار شهريا

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، العميد الركن مصطفى الحياري، الاثنين، إن القوات المسلحة ستتولى تنفيذ برنامج خدمة العلم، وفق اعلى المستويات.

وأضاف الحياري خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة، أن التدريب سيكون في معسكرات شويعر، في حين سيكون عدد المتدربين في الدورة الواحدة (3 أشهر) 2000 شخص.

وأوضح أن فترة التدريب 3 أشهر كافية، وانه خلال الدورة سيجري التدريب على مسارين، العسكري والمعرفي، العسكري سيكون التدريب على اللياقة البدنية المكثفة والتعامل مع الأسلحة الخفيفة والانضباط ومهارات الميدان، فيما سيكون التدريب في المسار المعرفي ضمن محاضرات ومواضيع تتعلق بالتاريج الوطني والمواطنة الفاعلة، والتوعية والتحصين الأمني، والإرشاد المهني الذي يتعلق بواقع سوق العمل.

وأشار الحياري إلى أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر لمدة 4 أسابيع دون إجازات، بعد ذلك وبنهاية كل أسبوع يمنح المكلف إجازة لمدة يومين كل أسبوع تبدأ مساء الخميبس وتنتهي مساء السبت، وهذه الإجازات منحة وليست حق.

وسيمنح كل مكلف راتب شهري قدره 100 دينار، فيما ستكون آلية الاستدعاء مناطة بوزارة الداخلية ومديريات الأمن العام المنتشرة في المحافظات كافة، وفقا للحياري.

وأكد الحياري أن عمليات الاستدعاء ستكون من خلال تطبيق سند والرسائل الإلكترونية.

ولفت إلى أن مواليد 2006 فما دون سيستمرون في طلب تأجيل الخدمة، في حين سيبدأ الخدمة كل من أتم 18 عاما من مواليد عام 2007.

أثناء فترة التدريب ومنذ الفحص الطبي سيتم سحب الوثائق المدنية كافة التي يمتلكها المكلف وسيتم الاستعاضة عن ذلك بشهادة تكليف مؤقتة.

وشدد على أن تطبيق البرنامج سيكون باعلى المعايير التدريبية واللوجستية والانضباط والجاهزية، لتحقق أهدافه وإيجاد جيل منضبط يتحمل المسؤولية وقادر على خدمة وطنه