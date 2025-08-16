جو أكاديمي تحتفل بـ31 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة 2025

وطنا اليوم – رعى وزير التربية والتعليم الأسبق د. إبراهيم بدران احتفال الشركة الأردنية لحلول التعليم الإلكتروني والمحتوى “جو أكاديمي” لتكريم أوائل امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة لعام 2025 بكافة الفروع على مستوى المملكة وأوائل المحافظات وأربعة توائم حصلوا على معدلات مرتفعة.

واحتضنت صالة قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب الاحتفال بحضور أعضاء من مجلس إدارة “جو أكاديمي” ومعلمي المنصة وعدد غفير من الطلاب وأهاليهم.

وعبّر بدران خلال كلمته في الحفل عن سعادته بمشاركة “جو أكاديمي” وكوكبة من أوائل الثانوية العامة الفرحة، مبيناً أن الأردن حريصة دوماً على أن ترى أبنائها وبناتها متميزين، وأن هذا التميز لم يحصل إلا بوجود معلمين متميزين يؤدون رسالة سامية.

وطلب من الأهالي أن يمنحوا الطلاب فرصة اختيار تخصصهم الذي يريدون، مشدداً على أن التخصص يعتمد على الإبداع والابتكار ولا يعتمد فقط على العلامة.

من جانبه؛ قال المهندس علاء جرار، مؤسس ومدير عام “جو أكاديمي”، إن طلبة جيل 2007 مختلفون عن كل عام كونهم آخر جيل يتقدم لنظام الثانوية العامة الذي أسدل الستار عليه هذا العام للانتقال إلى النظام الجديد، معبراً عن فخره بالنتائج التي حققها الطلاب الذين واجهوا التحديات والصعوبات بكفاءة عالية.

وألقى الأستاذ مصطفى العفوري كلمة نيابة عن معلمي “جو أكاديمي”، قال فيها إن الطلبة الناجحين هم حصاد سنوات من التعب والجد والجهد، ليواصلوا مسيرة العطاء والعمل والإنجاز في بلد نعتز ونفتخر بأننا جزء منه ونفتخر بمليكه وشعبه الأبي.

ودعا العفوري الطلاب إلى أن يساهموا مع من سبقوهم ومن سيأتي من بعدهم بأن يكون انتماؤهم وإخلاصهم لله عز وجل ثم لوطنهم وملكهم ولأنفسهم، وأن يكونوا أدوات بناء وسواعد بناءة لتنهوض هذه الأمة.

وكانت نتائج التوجيهي للعام الحالي كشفت عن حصول 31 طالباً من طلبة “جو أكاديمي” من أصل 35 على المراكز الأولى في قائمة أوائل المملكة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً.

واشتمل الحفل، الذي تولى عرافته أ. سيف عويمر والآنسة شروق حماد، على فقرات التكريم وفقرات ترفيهية ومحاضرة للشيخ علاء جابر وفعالية تسليم راية التفوق، وتخلله الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة، وفقرات فنية لموسيقات القوات المسلحة الأردنية.

وبعد الحفل افتتح د. إبراهيم بدران مبادرة “عينك على المستقبل” التي تهدف إلى توعية وتوجيه الطلبة مبكراً بجوانب اختيار التخصصات والمسارات التعليمية الأكاديمية والمهنية.