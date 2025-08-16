تعيين الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود سفيراً للمملكة العربية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية…

وطنا اليوم – أعلنت مصادر دبلوماسية عن تعيين الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، خلفًا للسفير السابق نايف بن بندر السديري، في خطوة تعكس استمرار قوة العلاقات بين الرياض وعمان.

السيرة الذاتية للأمير منصور بن خالد آل سعود

ولد الأمير منصور عام 1961، وينتمي إلى العائلة المالكة السعودية، وهو من الشخصيات البارزة في السلك الدبلوماسي للمملكة، حيث يمتلك سجلًا طويلًا من المناصب المرموقة في عدة دول.

المناصب الدبلوماسية السابقة

قبل تعيينه في الأردن، شغل الأمير منصور عدة مناصب مهمة، أبرزها:

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.

سفير في إسبانيا وأندورا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك، ما أكسبه خبرة واسعة في إدارة العلاقات الثنائية مع مختلف الدول.

المؤهلات العلمية

يحمل الأمير منصور شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، إضافة إلى دراسته في كلية فليتشر الأمريكية للدراسات القانونية والدبلوماسية، وهي من أعرق المؤسسات الأكاديمية.