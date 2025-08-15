بدء تراجع الموجة الحارة الجمعة وانحسارها السبت

وطنا اليوم:يتراجع الجمعة، تأثير الموجة الحارة على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بنحو (3-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وقت الذروة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 38- 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 22، وفي مرتفعات الشراة 35 – 21، وفي مناطق البادية 41 – 22، وفي مناطق السهول 37 – 23، وفي الأغوار الشمالية 42 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 30، وفي البحر الميت 42 – 29، وفي خليج العقبة 44 – 31 درجة مئوية.

تنحسر السبت، الموجة الحارة عن المملكة، وتشهد معظم المناطق انخفاض درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة وتصبح الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الاثنين، صيفية اعتيادية في أغلب المناطق وحارة نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إنه وخلال هذه الفترة ستكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وفيما يتعلق بالأسبوع الثالث من آب الحالي، أشار آل خطاب إلى عدم وجود أي مؤشرات لموجات حارة أخرى، إذ من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة.