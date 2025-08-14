بنك القاهرة عمان
د. ماهر الحوراني يزور الملحقية الثقافية السعودية في الأردن

30 ثانية ago
وطنا اليوم:قام الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عمان الاهلية ورئيس هيئة المديرين فيها بزيارة الى الملحقية الثقافية السعودية في الأردن ، حيث كان في استقباله سعادة القائم بأعمال الملحقية الثقافية في الأردن والمشرف على أعمال الملحقية في لبنان أ.د. محمد بن خزيم الشمري.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الملحقية والجامعة، بما يدعم الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة، وسبل تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم.


