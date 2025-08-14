وزير الطاقة يشهد توقيع اتفاقيات لتزويد مصنع الأسمدة اليابانية الأردنية بالغاز الطبيعي

وطنا اليوم:شهد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية الأردنية للأسمدة المهندس فارس القطارنة، وبحضور رئيس مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، مراسم توقيع اتفاقيات بين شركة الأسمدة اليابانية الأردنية (نيبون) وشركة فجر الأردنية المصرية وشركة تنمية، وذلك لتوصيل وبيع الغاز الطبيعي لمصنع الأسمدة اليابانية الأردنية (نيبون) في المنطقة الجنوبية بمدينة العقبة.

ووقّع الاتفاقيات كل من الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي المهندس فؤاد رشاد، والمدير العام لشركة الأسمدة اليابانية الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، والرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي محمد الطرابيلي.

وقال الخرابشة على هامش حفل التوقيع إن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل مباشر في تعظيم الصناعات الوطنية، خاصة الصناعات التي تنتجها شركة مناجم الفوسفات، والتي سيكون لها أثر كبير في خفض فاتورة الطاقة على صناعات الشركة ويعزز من تنافسيتها في الأسواق.

وبيّن الخرابشة أن الوزارة من البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في المملكة تسعى إلى تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي ودعم شركات القطاع الخاص المستثمرة في هذا المجال، موضحاً أن الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة الافضل للصناعات من حيث الكُلف والملائمة البيئية.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات إن هذه الاتفاقية هي الثانية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتأتي بعد 4 سنوات من توقيع الاتفاقية الاولى التي كان لها أثر مهم في توفير مصدر طاقة مستدام لمناجم الفوسفات.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن استعداد شركة مناجم الفوسفات التام للتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لإنتاج مادة “الامونيا” من الغاز الطبيعي المُنتج من حقل الريشة بعد أن يتم نقله إلى العقبة، إضافة لإستخراج الكبريت من الغاز الطبيعي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي المهندس فؤاد رشاد إن هذه الاتفاقية تشكل إضافة للصناعات الأردنية لما لها من أثر كبير في دعم المنتجات الأردنية من خلال تقليل كلفها الانتاجية وانعكاس ذلك على الأسعار المنتجات لتكون ذات تنافسية أكبر في السوق العالمي إلى جانب توفير العديد من فرص العمل.

وأضاف رشاد إلى أن استخدام الغاز الطبيعي كبديل عن أنواع الوقود الأخرى له أهمية بيئية عالية، حيث أن الغاز الطبيعي نظيف وآمن، واستخدامه في مختلف المجالات يُحقق رؤية المملكة في الوصول إلى صفر انبعاث كربوني.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المدير العام لشركة الأسمدة اليابانية الأردنية (نيبون) المهندس عبد الوهاب الرواد إنه بموجب الاتفاقية سيتم توريد وتركيب وحدة قياس وتمديد خط غاز حتى حدود المصنع لتزويده بـ 225 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً ليكون بديلاً عن استخدام زيت الوقود الثقيل في عمليات الإنتاج.

وبيّن المهندس الرواد أن استخدام الغاز في الإنتاج يسهم في خفض كُلف الطاقة الأمر الذي يُعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويفتح فرص دخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن المعدات التي تعمل بالغاز الطبيعي تحتاج صيانة أقل من تلك التي تعمل بالوقود الثقيل، سواء من حيث الوقت أو التكلفة وهو ما سينعكس ايجاباً على انتاجية المصانع.

وتأتي هذه الإتفاقية في إطار التعاون القائم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة فجر الأردنية المصرية، وشركة تنمية للغاز الطبيعي، لغايات تنمية وتنفيذ مشروعات تغذية القطاع الصناعي في المملكة بالغاز الطبيعي، حيث تعتبر هذه المشروعات اقتصادية وبيئية لما لها من مردود اقتصادي كبير على المصانع والاقتصاد الوطني الأردني وصديقة للبيئة، وتسهم في خفض معدلات البطالة.

يُذكر أن شركة نيبون تنتج سنوياً نحو 300 ألف طن من الأسمدة المركبة وسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم، وسيساهم استخدام الغاز الطبيعي في تحقيق وفر مباشر عن استخدام أنواع الوقود الأخرى، بما يُمكّن الشركة من رفع قدرتها على المنافسة وبالتالي زيادة صادراتها.