إرادة ملكية بترفيع 8 قضاة إلى الدرجة العليا – اسماء

وطنا اليوم:صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (119) لسنة 2025 تاريخ31/7/2025 بترفيع السادة اصحاب العطوفة القضاة التالية أسماؤهــم الى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبـــاراً من تاريـخ 1/9/2025
القاضي السيد/ مروان خضر خليل العليمي.
القاضي السيد/ كايد جمال عبد الكريم الكايد
القاضي السيد/ سامر تيسير احمد غزاوي
القاضي الدكتور/ جمال حسني درويش هارون
القاضي السيد/ طلال محمد عيد عبيدات
القاضي الدكتور/ رمزي احمد عبد الحميد العظمات
القاضي السيد/ فراس احمد محمود الزغول
القاضي السيد/ احمد محمود يوسف العمري