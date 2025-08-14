عشائر الأردن إلى نتنياهو: نحن أبناء من ردوا دباباتكم إلى النهر حديدًا محترقًا

وطنا اليوم:هذا ما قلناه وما أنكرتموه”.. بهذه العبارة ردت الأمين العام لحزب العمال الأردني رولا الحروب على تصريحات بنبامين نتنياهو بعنوان التعلق بمشروع إسرائيل الكبرى عبر بيان نشرته الحروب على صفحتها التواصلية فيما دخل الأردنيون عمليا في مزاج الحرب والإشتباك على المنصات الإجتماعية بعد المقابلة الشهيرة لنتنياهو على محطة آي 23.

وأدانت الخارجية الأردنية تصريحات نتنياهو واصفة ما قاله بأنه”أوهام عبثية” وتهديدات لسيادة دول .

وبدا واضحا أن تصريحات نتنياهو التلفزيونية “إستفزت” قطاعات واسعة من الأردنيين حتى على المستوى العشائري فقد أصدرت منصة تمثل عشيرة العبيدات وهي أبرز وأكبر عشائر الشمال في المملكة بيان مباشر يتجاوز اللغة السياسية بإسم العشيرة وبعنوان” من أحفاد كايد المفلح إلى نتنياهو”.

وقال بيان العبيدات أن الشعب الأردني سيتصدى ويقاوم وصدر بيان من مجموعة النشطاء الحراكيين على منصة إكس يطلب من نتنياهو إستذكار “معركة الكرامة”.

كما أصدرت قبيلة الحويطات بيانًا أشارت فيه إلى أن تصريحات رئيس الحكومة “الإسرائيلية” المتطرفة بنيامين نتنياهو، والتي استهدفت الأردن ، تأتي كامتداد للنهج الصهيوني الذي يقوم على سياسة التوسع والعدوان.

وأكدت القبيلة أن هذه التصريحات تعكس عمق الأزمة التي يواجهها المجتمع “الإسرائيلي”، بالإضافة إلى ابتعاده عن فهم الواقع الإقليمي والعالمي، واستمراره في ملاحقة أوهام ورغبات غير قابلة للتحقيق.

واستهجن رئيس لجنة مجلس محافظة الكرك عصمت دليوان المجالي، وأعضاء وموظفي المجلس، التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي تطرّق فيها إلى ما أسماه “إسرائيل الكبرى” متضمناً أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، في خطابٍ استفزازي ينطوي على أطماعٍ استعماريةٍ مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها ان هذه التصريحات تمثل اعتداءً صارخاً على سيادة الأردن وأمنه الوطني، واستفزازاً لمشاعر الشعب الأردني وقيادته الهاشمية، وتكشف بوضوح العقلية التوسعية والنهج العدواني الذي يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.

كما دانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، في بيان اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أعلن فيها ارتباطه العقائدي برؤية ما يسمى “إسرائيل الكبرى”.

وقال رئيس اللجنة العين مازن دروزة وأعضاء اللجنة: “إننا ندين وبأشد العبارات التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال التي أعلن فيها ارتباطه العقائدي برؤية ما يسمى إسرائيل الكبرى، والتي تشمل أراضي من مصر والأردن، والتي تكشف بوضوح عن أطماع توسعية استعمارية مرفوضة جملة وتفصيلا”.

واستنكر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها ارتباطه العقائدي برؤية ما يسمى “إسرائيل الكبرى”.

واكد الاتحاد العام في بيانه إننا ندين وبأشد العبارات التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال التي أعلن فيها ارتباطه العقائدي برؤية ما يسمى إسرائيل الكبرى والتي تشمل أراضي من مصر والأردن و تكشف بوضوح عن أطماع توسعية استعمارية مرفوضة جملة وتفصيلا.

وأصدرت عشائر الزعبية في الاردن وخارجها بيانا قالت فية الحمد لله الذي وهبنا أرضًا نعيش عليها بعزة وكرامة، ونفديها بأرواحنا شهداء، ومنحنا إرثًا من الشرف والمجد الذي لا يُقدر بثمن ولا يُساوم عليه.

أيها الجبان، استمع إلى كلماتنا بقوة ووضوح: نحن أبناء عشيرة الزعبي، نقسم بالله العظيم الذي رفَع السماء بلا أعمدة، أن الأردن بالنسبة لنا خط أحمر لا يُمس، وترابه أثمن من أرواحنا كلها. إذا تجرأت واقتربت من حدوده، فلن تقابل إلا النيران التي تحرق، والسيوف التي تقطع، وأبطالًا لا يعرفون معنى التراجع. شعارنا الذي نعيش ونموت لأجله: الأردن أو الموت.

واكد البيان : نحن أبناء من ردوا دباباتكم إلى النهر حديدًا محترقًا، وأجبروا جنودكم على الفرار يجرون ذيول الخيبة. نحن أبناء من جعلوا الكرامة يومًا يعيد للأمة ثقتها، وأثبتوا أن الجيش الذي قيل إنه لا يُقهر، قُهر على أيدينا.