بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قتلى وجرحى بانفجار مستودع أسلحة في محيط مدينة إدلب

28 ثانية ago
قتلى وجرحى بانفجار مستودع أسلحة في محيط مدينة إدلب

وطنا اليوم:قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرين، اليوم الخميس، في انفجار مستودع أسلحة بالأطراف الغربية لمدينة إدلب شمال غربي سوريا.
وقال مدير صحة إدلب، إن “الحصيلة الأولية للانفجار الذي وقع غرب مدينة إدلب بلغت، أربعة شهداء وأربع إصابات، تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما تواصل الكوادر الطبية متابعة حالتهم الصحية”.
ورصد ناشطون صوراً ومقاطع مصورة تظهر آثار الانفجار وما خلفه من دخان كثيف في سماء الموقع.
وأكد الدفاع المدني السوري، وقوع إصابات إثر الانفجار، كما أشار إلى أن فرقه توجّهت إلى الموقع، في حين تداول ناشطون أنباءً عن وجود عالقين تحت أنقاض المبنى المدمّر إثر الانفجار.

انفجار ضخم يخلف ضحايا
وفي 24 من تموز الماضي، قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انفجار مستودع ذخائر قرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب.
ووفق مديرية صحة إدلب، فإن تجمعات المخيمات السكنية المحيطة القريبة تأثّرت بالانفجار، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات، والتي توزّعت على عدة مراكز صحية في المنطقة.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية حينها، فتح تحقيق عاجل بملابسات التفجير


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:06

جامعة البترا تكرم الخريجة هبة الحنيطي والطالب محمد أبو شمط لتميزهما في العمل التطوعي

14:04

المدعي العام يوجه تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد

14:01

الاقتصاد الرقمي توضح بشأن إصدار جواز السفر الإلكتروني

13:52

تجارة عمّان والنقابة اللوجستية الأردنية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب

13:51

بنك الاتحاد يفتح باب التقديم لجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسختها العاشرة

13:47

الميثاق الوطني: نرفض تصريحات نتنياهو التي يحاول من خلالها التخفيف من ازماته الداخلية والدولية

13:43

إحباط تهريب مخدرات بوساطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية

13:41

وفاة 4 غزيين خلال 24 ساعة بسبب سوء التغذية والمجاعة في القطاع

12:43

اتفاقية توفر إمكانية توصيل جواز السفر الإلكتروني عبر البريد الأردني

12:39

سموتريتش يعلن أكبر مخطط استيطاني منذ عقود: الضفة الغربية جزء من إسرائيل بوعد إلهي

12:19

رغم حظر استيراده.. 13 قتيلاً في الكويت جراء تسمم كحولي بالميثانول

12:09

التعليم العالي تصدر انفوجرافيك جديد يوضح للطلبة آلية تقديم طلبات الاستفادة من المكارم الملكية السامية الأربعة

وفيات
وفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025