جامعة البترا تكرم الخريجة هبة الحنيطي والطالب محمد أبو شمط لتميزهما في العمل التطوعي

وطنا اليوم:قام الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس جامعة البترا، بتكريم خريجة كلية الصيدلة هبة الحنيطي والطالب محمد أبو شمط من كلية العلوم الإدارية والمالية، تقديرًا لجهودهما في الأعمال التطوعية المسجلة على المنصة الوطنية للعمل التطوعي ومشاركة الشباب (نحنُ)، حيث سجلت الحنيطي (3586) ساعة تطوعية، وسجل أبو شمط (275) ساعة.
وعبر عبد الرحيم عن فخره بجهود الطلبة وتميزهم في مجال العمل التطوعي، مؤكدًا أن هذه النماذج المشرفة تعكس القيم التي تسعى جامعة البترا إلى ترسيخها لدى طلبتها، المبنية على المسؤولية المجتمعية وروح المبادرة.
من جهته، أشاد عميد شؤون الطلبة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، بعطاء الحنيطي وأبو شمط، مشيرًا إلى أن عمادة شؤون الطلبة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير برامج العمل التطوعي، لما لها من أثر إيجابي في تنمية شخصية الطالب وتعزيز مهاراته الحياتية.
ويأتي هذا التكريم ضمن جهود جامعة البترا المتواصلة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، لتشجيع الطلبة على الانخراط في الأنشطة التي تسهم في خدمة المجتمع.


