الاقتصاد الرقمي توضح بشأن إصدار جواز السفر الإلكتروني

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال إنه سيتم بدء المرحلة التجريبية لخدمة إصدار جواز السفر الإلكتروني في الأول من شهر أيلول المقبل حيث سيتم الحصول عليه من خلال تطبيق سند.

وأضافت في حديثها لإذاعة الأمن العام أن أي مواطن يرغب بأن يكون جواز السفر الخاص به إلكتروني يمكنه تقديم طلب والحصول عليه .

وأكدت أن هذه الخطوة مهمة لمسيرة التحديث الخاصة بالخدمات الحكومية في الأردن حيث يتم العمل على استراتيجية للتحول الرقمي ومن ضمنها جواز السفر الإلكتروني ما سيشكل نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية في المملكة والتي سيلمس أثرها المواطن .

وقالت إن الإطلاق التجريبي لخدمة إصدار جواز السفر الأردني الإلكتروني سيكون بالتعاون مع جميع الشركاء وكما أعلنت وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية والجوازات سيبقى جواز السفر العادي متاحا بجانب جواز السفر الإلكتروني لمدة سنتين وبعد ذلك يتم الانتقال إلى جواز السفر الإلكتروني .

وحول عملية استصدار جواز السفر الإلكتروني قالت إنه يجب على كل شخص يريد الحصول على جواز سفر إلكتروني أن يقوم بتفعيل الهوية الرقمية وستكون الخدمة متاحة على تطبيق سند من خلال خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات والتي تقدم الخدمة بالتعاون مع شركة البريد الأردني وغيرها من الشركاء حيث يقوم المواطن بتقديم الطلب فتذهب معاملته تلقائيا إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات في منطقة طبربور، وبعد انتهاء الإجراءات ستقوم شركة البريد الأردني بتوصيل الجواز وتسليمه للمواطن