التعليم العالي تصدر انفوجرافيك جديد يوضح للطلبة آلية تقديم طلبات الاستفادة من المكارم الملكية السامية الأربعة

19 ثانية ago
التعليم العالي تصدر انفوجرافيك جديد يوضح للطلبة آلية تقديم طلبات الاستفادة من المكارم الملكية السامية الأربعة

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس انفوجرافيك جديد يوضح للطلبة آلية تقديم طلبات الاستفادة من المكارم الملكية السامية الأربعة التي تضمنتها السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، وهي المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمتقاعدين منهم، المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين منهم، المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات، المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة.
وأكدت الوزارة أن إطلاق هذا الانفوجرافيك الجديد يأتي ضمن الحملة الإعلامية التوعوية التي تقوم بها الوزارة وتستهدف من خلالها إيصال المعلومات الدقيقة والصحيحة لأبنائها الطلبة وذويهم وفي موعد مناسب يضمن لهم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة أمامهم


