الإحصاءات : 20% من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا

32 ثانية ago
الإحصاءات : 20% من سكان الأردن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا

وطنا اليوم:أظهرت التقديرات السكانية التي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة أن خمس سكان المملكة (حوالي 2.3 مليون نسمة) هم من فئة الشباب في الفئة العمرية بين (15–24) سنة، من مجموع سكان الأردن المقدر حتى نهاية عام 2024 والبالغ 11.7 مليون نسمة.
وبينت الدائرة في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف يوم أمس الثلاثاء، أن توزيع الشباب حسب المحافظات كان متوافقا مع التوزيع النسبي الكلي للسكان، إذ استحوذت محافظة العاصمة على حوالي 41.6 بالمئة من المجموع الكلي للشباب، تلتها محافظة إربد بنسبة 19.1 بالمئة، ثم محافظة الزرقاء في المرتبة الثالثة بنسبة 14.2 بالمئة، فيما تراوحت النسبة في باقي المحافظات ما بين 1 بالمئة و5.7 بالمئة، كما بلغت نسبة الجنس بين الشباب (عدد الذكور لكل 100 أنثى) 116.0.
وبالنظر إلى معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للشباب (15–24 سنة)، فقد بلغ 21.5 بالمئة للمجموع، و32.5 بالمئة للذكور، و8.9 بالمئة للإناث، مقارنة مع معدل المشاركة الاقتصادية للسكان الأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، والذي بلغ 65.9 بالمئة.
وبلغت نسبة الشباب الذين يستخدمون الحاسوب في الفئة العمرية (15–19) ما نسبته 64.2 بالمئة للمجموع، و61.9 بالمئة للذكور، و67.2 بالمئة للإناث، وشكل الشباب المستخدمون للحاسوب في الفئة العمرية (20–24) ما نسبته 47.9 بالمئة للمجموع، و42.8 بالمئة للذكور، و54.8 بالمئة للإناث.
كما بينت نتائج المسح نفسه وجود إقبال كبير بين فئة الشباب على استخدام الإنترنت؛ حيث بلغت نسبة الذكور في الفئة العمرية (15–19) الذين يستخدمون الإنترنت 97.5 بالمئة، وللإناث 96.9 بالمئة. وبلغت نسبة الاستخدام في الفئة العمرية (20–24) للذكور 98.7 بالمئة، وللإناث 97.9 بالمئة.
وارتفعت نسبة المتعلمين بين الشباب في الفئة العمرية (15–24) سنة لتصل إلى 99.3 بالمئة. كما بلغت نسبة الشباب الذين يحملون شهادة الثانوية أو مؤهلا أعلى 32.7 بالمئة.
وبينت نتائج مسح قوة العمل لعام 2024 أن نسبة الشباب المتزوجين في الفئة العمرية (15–24) سنة بلغت 4.6 بالمئة، في حين بلغت نسبة العزاب 95.3 بالمئة. كما أفادت بيانات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 بوجود وعي لدى النساء المتزوجات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة؛ إذ بلغت النسبة 27.0 بالمئة للفئة العمرية (15–19) سنة، و46.4 بالمئة للفئة العمرية (20–24) سنة.


