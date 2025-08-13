بنك القاهرة عمان
إنشاء منصة مشتركة لدعم الابتكار في العقبة ضمن الشراكة الممتدة بين شركة زين الأردن ومؤسسة ولي العهد

وطنا اليوم:تعمل شركة زين الأردن، عبر منصّتها للإبداع (ZINC)، وبالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ضمن برنامج “مساحة الصنّاع”، على إنشاء منصة مشتركة لدعم الابتكار في العقبة، بهدف تمكين جيل جديد من الشباب المبتكرين وروّاد الأعمال في إقليم الجنوب.
ويأتي إنشاء المنصة ضمن اتفاقية تعاون جديدة تجمع الطرفين، وقعها كل من المدير التنفيذي لشركة زين السيد فهد الجاسم، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو.
وتأتي المنصة، والتي تم توفير مساحتها بمساهمة من سلطة إقليم العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، ضمن جهود الطرفين لدعم منظومة الابتكار والريادة في إقليم الجنوب، من خلال بيئة متكاملة تدعم التصميم والابتكار وتحويل الأفكار إلى منتجات ومشاريع ريادية.
وتشمل المنصة مساحة عمل مفتوحة، ومختبراً متقدماً للتصنيع الرقمي والنمذجة الأولية، يضم طابعات ثلاثية الأبعاد، وآلات CNC، ومعدات إلكترونية وتقنيات إنترنت الأشياء، إلى جانب برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وأنشطة مجتمعية تستهدف فئات متنوعة من طلبة المدارس والجامعات، وأصحاب المشاريع الريادية، والمبتكرين، والمصممين، والمصنّعين في المجتمعات المحلية، كما تهدف المنصة إلى ربطهم بشبكات وطنية وإقليمية، وتعمل حالياً في مرحلة التشغيل الأولي ومن المتوقع أن يتم إطلاقها رسميًا قبل نهاية عام 2025.
وفي هذا السياق، أكد الجاسم التزام شركة زين الراسخ بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في العقبة، وتوفير البيئة المحفّزة لانطلاقها ونموها، إلى جانب تعزيز المهارات الرقمية بين الشباب. وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين “زين” ومؤسسة ولي العهد تشمل العديد من البرامج والمبادرات التي تعكس حرص الطرفين على تمكين الشباب الأردني وإطلاق العنان لأفكارهم وتنميتها، بما ينعكس إيجاباً على مستقبلهم ويعزز دورهم في خدمة الأردن، حيث أسهمت هذه الشراكة عبر سنوات من العمل المشترك في إفادة أكثر من 7,600 شاب وشابة بشكل مباشر، وأكثر من 44,000 آخرين عبر المنصات الرقمية ومن مختلف محافظات المملكة.
ومن جهتها، أكدت منكو على التزام مؤسسة ولي العهد بتوفير الفرص بشكل متكافئ لكافة الشباب وقالت: “يأتي إنشاء المنصة ضمن برنامج “مساحة الصنّاع” التابع للمؤسسة كامتداد لشراكتنا الاستراتيجية والمثمرة مع شركة زين ومنصتها للإبداع، لتوفير الفرص للشباب في مجالات الابتكار والتصنيع الرقمي والريادة، ونتطلع إلى أن توفرّ المنصة في العقبة وإقليم الجنوب مساحة حقيقية للشباب لتصميم وبناء واختبار وإطلاق منتجات قابلة للنمو إلى مشاريع مستدامة”.
وأشارت منكو إلى أن اختيار العقبة لإنشاء المنصة جاء انسجاماً مع التوجهات الوطنية، باعتبارها مدينة حيوية ضمن إقليم الجنوب، ولديها بنية تحتية واستثمارية كبيرة، وتحتوي على أكثر من 100 مستثمر نشط ضمن قطاعات متنوعة، ما يجعلها موقعًا استراتيجيًا للبنية التحتية للابتكار، والريادة، والتشبيك الإقليمي والدولي.
ويُذكر أن شركة “زين” ومنصتها للإبداع (ZINC) ومؤسسة ولي العهد تجمعهما شراكة استراتيجية امتدت لسنوات، نفّذ خلالها الطرفان العديد من البرامج والمبادرات النوعية التي تعكس التزام الطرفين بالاستثمار في عقول الشباب وتطوير قدراتهم في مختلف محافظات المملكة.


