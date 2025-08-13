دار الدواء تكسر كل التوقعات .. مبيعات تتجاوز (52) مليون دولار للنصف الأول من عام 2025

وطنا اليوم:أعلنت شركة دار الدواء عن تحقيقها صافي مبيعات 52.63 مليون دولار مقارنة بالعام السابق 50.49 مليون دولار و بنسبة نمو 4.2% وأرباحا تشغيلية بقيمة 5.1 مليون دولار مقارنة مع 3.96 مليون دولار في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 30.6%. حسب ما تم الافصاح عنه في بورصة عمان.

وفقاً للبيان، اكد رئيس مجلس إدارة شركة دار الدواء، الدكتور اكرم جراب، ان النصف الاول من عام 2025 كان استثنائياً في نتائجه، ويعكس قوة استراتيجية الشركة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن هذه النتائج تؤكد التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتوسيع حضورها في الأسواق، بما يدعم مسيرتها نحو تحقيق نمو مستدام ويعزز من مكانتها التنافسية في قطاع الصناعات الدوائية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي، الدكتور خالد حرب، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس التزام فريق العمل بتنفيذ خطط الشركة بكفاءة عالية، وتركيزها على الابتكار وتطوير المنتجات لدوائية بما يلبي احتياجات المرضى والأسواق. وأكد أن شركة دار الدواء ستواصل الاستثمار في توسيع خطوط الإنتاج وتعزيز قدراتها البحثية، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة، بما يضمن ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في صناعة الدواء إقليمياً وعالمياً.

وتعد شركة دار الدواء إحدى أكبر وأعرق شركات تصنيع الادوية في الاردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تأسست عام 1975، وتمتلك7 مصانع في الأردن والجزائر، كما وباشرت الشركة في توسيع مواقعها التصنيعية عن طريق إنشاء مصنع دوائي في المملكة العربية لسعودية بعد حصولها على رخصة استثمار صناعي.

تعتمد شركة دار الدواء نهجاً ثابتاً يرتكز على تطوير وإنتاج وتسويق منتجات دوائية عالية لجودة. كما تساهم الشركة في تشغيل وتدريب الكفاءات المحلية، وتتعاون مع عدة جامعات .

وبفضل خبرتها الممتدة على مدى 50 عاماً، تحظى دار الدواء بثقة واسعة وسمعة مرموقة في مجال الجودة والابتكار .

وبهذه الأرقام المبهرة والملفتة نؤكد بأن الشركة تخطت وتجاوزت كل التوقعات والاحتمالات والمراهنات فالأرقام تؤكد بأن الشركة تحلق بكل محركاتها عالياً صاعدةً الى مكانة معروفة ستجعلها من الشركات القلائل التي تحول التحديات الى فرص في مسيرة تنافسية استطاعت ان تنتصر بها بفعل انسجام غير مسبوق بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية ممثلةً بالدكتور خالد حرب الذي يسعى ان تكون “دار الدواء” ليس مجرد شركة بل مشروع اقليمي يحظى بثقة ومكانة السوق الاقليمي والاردني والعالم.