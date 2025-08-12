بنك القاهرة عمان
كابيتال بنك ينظّم “يوم العافية” لموظفيه لتعزيز صحتهم

33 ثانية ago
كابيتال بنك ينظّم “يوم العافية” لموظفيه لتعزيز صحتهم

وطنا اليوم:في إطار اهتمامه الدائم بصحة موظفيه وسلامتهم، نظّم كابيتال بنك فعالية “يوم العافية” في مقر البنك الرئيسي، وذلك بالشراكة مع Magma Lifestyle and Fitness Center وشركة جذور، حيث قدّم مجموعة من الأنشطة الصحية والتوعوية الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة الصحي بين الموظفين.
وتضمّن “يوم العافية” سلسلة من الخدمات التفاعلية التي أُقيمت في مركز التدريب التابع للبنك، شملت تقييمات InBody للاستفادة من استشارات اللياقة البدنية والغذائية، مع مختصين تناولت مواضيع مثل خسارة الوزن، والتمارين المناسبة، والعادات الصحية اليومية، والغذاء الصحي المتوازن.
كما حرص فريق Magma Lifestyle and Fitness Center على القيام بجولات سريعة في مكاتب البنك، حيث قدّم المدربون نصائح مباشرة للموظفين حول الوضعيات الصحيحة للجلوس أثناء العمل، وتحسين الحركة أثناء ساعات الجلوس الطويلة، إلى جانب إرشادات للحفاظ على صحة الجسم في بيئة العمل المكتبية، وذلك بأسلوب تفاعلي.
ومن أجل تحفيز الموظفين على تبنّي نمط حياة أكثر نشاطاً، قدّم Magma Lifestyle and Fitness Center بطاقات دخول مجانية لتجربة النادي وخدماته، بما يتيح للمشاركين فرصة التعرف عن قرب على بيئة النادي ومرافقه.
كما شاركت شركة “جذور” في هذه الفعالية من خلال تقديم مجموعة من المنتجات الصحية، إلى جانب التوعية بأهمية الغذاء المتوازن وأثره الإيجابي على الصحة الجسدية والذهنية، مما أسهم في نشر ثقافة الغذاء الصحي بين الموظفين. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية كابيتال بنك لتعزيز بيئة عمل إيجابية وصحية، وتأكيداً على التزامه بدعم رفاه الموظفين وتمكينهم من التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.


