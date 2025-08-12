بنك القاهرة عمان
عمان الأهلية تشارك في أولمبياد الكيمياء العربي العاشر

30 ثانية ago
وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الأهلية، ممثلة بكلية الصيدلة، في فعاليات أولمبياد الكيمياء العربي العاشر، الذي استضافته الجامعة الأردنية برعاية معالي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وبحضور رئيس الجامعة الأردنية معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، وبمشاركة وفود من إحدى عشرة دولة عربية تنافست في اختبارات ومسابقات كيميائية نظرية وعملية.
وكان لجامعة عمان الأهلية حضور فاعل ودور بارز في رعاية ودعم هذه الفعالية العلمية المرموقة، حيث مثّل الجامعة كل من عميدة كلية الصيدلة الدكتورة أروى الخطيب، والدكتور حمدي النصيرات، والدكتورة أريج جابر، والدكتورة آية خلف من كلية العلوم والآداب، والفاضلة دالا أبو هزيم، والطالب عبد الله الدليمي. وتسلمت الدكتورة أروى الخطيب درعًا تذكاريًا تقديرًا لدور الجامعة ومساهمتها في إنجاح الحدث.
كما شارك أعضاء هيئة التدريس من كلية الصيدلة في الإشراف على تنظيم الاختبارات والمسابقات ومتابعة فعالياتها، فيما قامت الجامعة بتوفير لباس المختبرات (Lab coats) لجميع الطلبة والمشرفين المشاركين، إلى جانب توزيع بروشورات تعريفية بتخصصات الجامعة واعتماداتها المحلية والدولية وتصنيفاتها العالمية المرموقة.


