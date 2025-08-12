الأردن يستحدث تخصص تكنولوجيا الطائرات المسيرة

وطنا اليوم:أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أنه تم استحداث تخصص جديد في الجامعات الأردنية وهو تكنولوجيا الطائرات المسيرة، مبينا انالأردن أول دولة تستحدث هذا التخصص على مستوى المنطقة.

وقال إنه تم تحديث 592 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية العشر، كما جرى تحديث 175 تخصصًا لمرحلة الدبلوم المتوسط.

وأضاف أنه تم استحداث 30 تخصصًا جديدًا لمرحلة البكالوريوس، بالإضافة إلى استحداث 14 تخصصًا جديدًا لمرحلة الدبلوم المتوسط.

وسيبدأ اليوم تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس ويستمر حتى تاريخ 19من الشهر ذاته.

ودعا الخطيب الطلبة إلى زيارة موقع القبول الموحد للاطلاع على التخصصات الجديدة والتعرف على طبيعتها، ومجالات العمل المرتبطة بها، ورسومها الدراسية.

كما أوصى بعدم الاستعجال في تقديم طلبات القبول الموحد، موضحًا أن فترة التقديم تستمر لمدة 8 أيام وأن تاريخ التقديم ـــ سواء في اليوم الأول أو الأخير ـــ لن يمنح أي أولوية.

وأوضح أن التخصصات الجديدة التي تم استحداثها لمرحلة البكالوريوس تشمل:

• إدارة الفعاليات

• علم التجميل التطبيقي

• تكنولوجيا الأنظمة الكهربائية الذكية

• تكنولوجيا الطائرات المسيرة (الأردن أول دولة تستحدث هذا التخصص على مستوى المنطقة)

• التكنولوجيا الرقمية في صناعة الأسنان

• التكنولوجيا المالية

أما التخصصات الجديدة التي تم استحداثها في جامعة آل البيت هي:

• تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية

• نظم المعلومات الصحية

• الإدارة اللوجستية

• التدقيق والمحاسبة الدولية

• علوم الحركة والرياضة التطبيقية

• دراسات في الأديان

وبيّنَ أن التقديم لكليات المجتمع سيبدأ يوم غد الخميس، إضافة إلى التقديم لكليات “نسبية المازنية” و”رفيدة الإسلامية” التابعة لوزارة الصحة، وسيستمر حتى 20 من الشهر الجاري.

وأشار إلى استحداث كلية تقنية جديدة في محافظة المفرق، إضافة إلى 7 تخصصات جديدة في مرحلة الدبلوم المتوسط لأول مرة في المحافظة، وذلك في إطار دعم التخصصات المهنية والتطبيقية.

ولفت إلى أن مجلس التعليم العالي قرر رفع معدل القبول في تخصصات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي من 65% إلى 75% اعتبارًا من العام القادم، وذلك بهدف الحد من تكدس الخريجين في هذه التخصصات ومنع تحولها بسرعة إلى راكدة ومشبعة.

وأضاف أن التغذية الراجعة من جهات مختصة مثل المركز الوطني للأمن السيبراني، أظهرت أن مستوى مخرجات هذه البرامج بحاجة إلى تحسين مما يتطلب رفع مستوى المدخلات.

وأكد أن جميع التخصصات المستحدثة حاليًا تتميز بحداثتها وارتباطها المباشر بسوق العمل واحتياجاته التقنية.

وتابع: “مجلس التعليم العالي يحرص عند استحداث أي تخصص على عدم تكراره في جامعة رسمية أخرى خلال السنوات اللاحقة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل بين الجامعات الرسمية والخاصة ومختلف أقاليم المملكة، لضمان تكافؤ الفرص للطلبة”.

وشدد على أن المجلس يضع سقفًا لأعداد الطلبة المقبولين في التخصصات الجديدة، حتى لا تتحول إلى تخصصات مشبعة وراكدة نتيجة الإقبال الكبير المعتاد على البرامج المستحدثة، مشيرًا إلى أن الضغط الكبير على أي تخصص جديد كان سببًا رئيسيًا في ظهور مشكلة التخصصات المشبعة في الجامعات الأردنية خلال السنوات الماضية.