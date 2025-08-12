بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري قبيل اجتماع ثلاثي بشأن سوريا

21 ثانية ago
وزير الخارجية يلتقي نظيره السوري قبيل اجتماع ثلاثي بشأن سوريا

وطنا اليوم:اجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي⁦‪‬⁩، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في مقر الوزارة⁦‪‬⁩، الثلاثاء.
ويأتي اللقاء قُبَيل بدء الاجتماع الثلاثي الأردني-السوري الأميركي المشترك لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين، وتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك، والذي يُعقَد في مقر الوزارة.
ويحضر الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص لسوريا توماس بارِك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المعنية من الدول الثلاث.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للمباحثات التي استضافتها عمّان في 19 تموز 2025، والتي تناولت تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء بجنوب سوريا والعمل على إيجاد حلول للأزمة هناك.
وفي إطار الاجتماع، سيجري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي محادثات ثنائية مع كل من الشيباني وبارِك لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بشأن دعم استقرار سوريا وتحقيق السلام في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:00

بدء اجتماعات اللجنة العُليا الأردنية – المصرية برئاسة حسان ومدبولي

11:58

خصم 25% على تذاكر تلفريك عجلون خلال مهرجان الصيف

11:50

إصدار أول جواز سفر أردني إلكتروني لأول مرة في الأردن

11:42

السماح لطلبة توجيهي جيل 2007 بإعادة مواد غير محدود واحتساب العلامة الأعلى

11:36

الحلم بيصير واقع .. اورنج الاردن تشارك فيديو بمناسبة اليوم العالمي للشباب

11:34

اللباس الشرعي بين الاعتدال والتمييع

11:32

المكرمة الملكية لأبناء العسكريين.. شروط الاستفادة وآليات التقديم

10:28

توقف الضخ من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل

10:21

مأساة غزة تزداد: أكثر من 100 طفل يفقدون حياتهم بسبب الجوع وسوء التغذية

10:15

ماسك يتهم أبل بخرق لوائح مكافحة الاحتكار

10:12

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

09:59

حسان يستقبل نظيره المصري في دار رئاسة الوزراء

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025