توقف الضخ من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ اليوم الثلاثاء، من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل نتيجة لوجود عطل فني.

وقد تسببت هذا العطل بإيقاف الضخ من هذه الآبار التي تزود خزان زبدا بالمياه.

وباشرت فرق الصيانة بشركة مياه اليرموك منذ ساعات الصباح الباكر بإجراء أعمال الصيانة، لتشغيل المحطة وإعادة التزويد المائي بأسرع وقت ممكن. وفقا لبيان صدر عن الشركة.

وتقدر كميات المياه المنقولة من هذه المحطة بـ 450 متر مكعب بالساعة، الأمر الذي أدى إلى نقص كميات التزويد المائي لخزان زبدا، والذي بدوره يزود قصبة إربد وألوية بني عبيد والمزار الشمالي ومناطق غرب إربد بالمياه