بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

توقف الضخ من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل

44 ثانية ago
توقف الضخ من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف الضخ اليوم الثلاثاء، من محطة المنشية الناقلة لمياه آبار طبقة فحل نتيجة لوجود عطل فني.
وقد تسببت هذا العطل بإيقاف الضخ من هذه الآبار التي تزود خزان زبدا بالمياه.
وباشرت فرق الصيانة بشركة مياه اليرموك منذ ساعات الصباح الباكر بإجراء أعمال الصيانة، لتشغيل المحطة وإعادة التزويد المائي بأسرع وقت ممكن. وفقا لبيان صدر عن الشركة.
وتقدر كميات المياه المنقولة من هذه المحطة بـ 450 متر مكعب بالساعة، الأمر الذي أدى إلى نقص كميات التزويد المائي لخزان زبدا، والذي بدوره يزود قصبة إربد وألوية بني عبيد والمزار الشمالي ومناطق غرب إربد بالمياه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:21

مأساة غزة تزداد: أكثر من 100 طفل يفقدون حياتهم بسبب الجوع وسوء التغذية

10:15

ماسك يتهم أبل بخرق لوائح مكافحة الاحتكار

10:12

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

09:59

حسان يستقبل نظيره المصري في دار رئاسة الوزراء

09:49

وفيات الثلاثاء 12-8-2025

09:44

بقيادة فيزيائي مصري.. علماء هارفارد يصنعون معالجات كمومية فائقة النحافة

09:33

10.75 مليار دينار حوالات نقدية عبر كليك منذ بداية العام الحالي

09:29

تنظيم الإعلام

09:27

( 554 ) مليون دينار ارتفاع محفظة السندات خلال (6) أشهر.

09:26

المرصد العمّالي يحذر من استمرار تفاقم معدلات البطالة بين الشباب

09:22

تعديل حكومي في سياق عملية تكيف معقدة

09:20

الأردن يستضيف إجتماعا ثلاثيا لرسم ملامح مستقبل سوريا

وفيات
وفيات الثلاثاء 12-8-2025وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025