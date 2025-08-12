بنك القاهرة عمان
ماسك يتهم أبل بخرق لوائح مكافحة الاحتكار

وطنا اليوم:قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي “إكس إيه.آي” ستتخذ إجراءات قضائية ضد شركة أبل، متهماً إياها بخرق لوائح مكافحة الاحتكار في إدارة تصنيفات متجر تطبيقات أبل.
وقال ماسك في منشور على منصة إكس: “تتصرف أبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي غير (شركة) أوبن إيه.آي الوصول إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لمكافحة الاحتكار”.
ولم يقدم ماسك أدلة تدعم اتهامه. ولم ترد أبل وأوبن إيه.آي وإكس إيه.آي بعد على طلبات وكالة رويترز للتعليق.
ويحتل روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي التابع لـأوبن إيه.آي المركز الأول حالياً في قسم أفضل التطبيقات المجانية في متجر التطبيقات لأجهزة آيفون بالولايات المتحدة، بينما يحتل تطبيق غروك المملوك لإكس إيه.آي المركز الخامس، ويحتل روبوت الدردشة جيميناي لغوغل المركز 57.


