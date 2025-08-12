بنك القاهرة عمان
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

26 ثانية ago
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الثلاثاء، الإصدار 24 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 آب 2035، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 13 آب 2025.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.


