بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزير الصحة يؤكد كفاءة أنظمة الطوارئ بمستشفى الزرقاء عقب انقطاع التيار الكهربائي

41 ثانية ago
وزير الصحة يؤكد كفاءة أنظمة الطوارئ بمستشفى الزرقاء عقب انقطاع التيار الكهربائي

وطنا نيوز / أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ، خلال زيارته المفاجئه لمستشفى الزرقاء الحكومي مساء اليوم، اثر انقطاع الكهرباء المفاجئ عن المستشفى : أن المولدات الاحتياطية في مستشفى الزرقاء عملت بكفاءة ودخلت الخدمة فوراً عقب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي مساء اليوم اليوم الاثنين استمر لبضع دقائق فقط.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء لم يؤثر على سير العمل في المستشفى أو على صحة المرضى وسلامتهم، مشيراً إلى أن أنظمة الطوارئ عملت بكفاءة عالية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية دون أي انقطاع.

 

من جانبه اكد محافظ الزرقاء د. فراس ابو قاعود أنه لا يوجد انقطاع في التيار الكهربائي بمستشفى الزرقاء الحكومي، وان هنالك عطل في احد المولدات استمرّ لمده ثلاث دقائق وتم معالجته فورا.

وأضاف أن الأمور الان تسير بشكل طبيعي.

وبين ابو قاعود ان فرق الطواريء لشركة الكهرباء ما زالت في المستشفى حتى الان للتأكد من عدم وجود اي عطل آخر..


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:17

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور

00:08

احتكار الدمعة هكذا عاش الكيان وهكذا روّج نفسه للعالم

22:57

رئيس الديوان الملكي يلتقي متقاعدين عسكريين من الكرك وفريق فرسان التغيير بمادبا

21:33

الأردن يحصد فخراً جديداً في الولايات المتحدة: حديقة رسمية باسم الأردن في اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية مع مجسم البتراء وخريطة الفسيفساء

20:51

احمد ابو هزيم يكتب : التعديل الوزاري .. مناورة بالذخيرة الحية

20:48

الدوريات الخارجية: غبار كثيف في الرويشد وأمطار غزيرة في الأزرق الجنوبي ومعان

20:41

إصابة ثلاثة أشخاص بسقوط سقف منزل بالرويشد

20:32

شرطة الاحتلال تضبط شابًا عائدا من الاردن حاول تهريب أسلحة

20:24

عمان الأهلية تحوّل دوام الطلبة إلى التعليم عن بُعد بسبب الظروف الجوية

20:23

بيان صادر عن جمعية المذيعين الأردنيين حول استهداف الصحفيين في قطاع غزة

20:22

جامعة فيلادلفيا تعلن أسماء الفائزين بجوائز الإبداع والابتكار للعام 2025

20:19

السعايدة يفجّرها: تعميم رئيس الوزراء يتناقض مع القوانين ويحمل شبهة مخالفة صريحة

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025