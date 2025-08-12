وزير الصحة يؤكد كفاءة أنظمة الطوارئ بمستشفى الزرقاء عقب انقطاع التيار الكهربائي

وطنا نيوز / أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور ، خلال زيارته المفاجئه لمستشفى الزرقاء الحكومي مساء اليوم، اثر انقطاع الكهرباء المفاجئ عن المستشفى : أن المولدات الاحتياطية في مستشفى الزرقاء عملت بكفاءة ودخلت الخدمة فوراً عقب انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي مساء اليوم اليوم الاثنين استمر لبضع دقائق فقط.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء لم يؤثر على سير العمل في المستشفى أو على صحة المرضى وسلامتهم، مشيراً إلى أن أنظمة الطوارئ عملت بكفاءة عالية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية دون أي انقطاع.

من جانبه اكد محافظ الزرقاء د. فراس ابو قاعود أنه لا يوجد انقطاع في التيار الكهربائي بمستشفى الزرقاء الحكومي، وان هنالك عطل في احد المولدات استمرّ لمده ثلاث دقائق وتم معالجته فورا.

وأضاف أن الأمور الان تسير بشكل طبيعي.

وبين ابو قاعود ان فرق الطواريء لشركة الكهرباء ما زالت في المستشفى حتى الان للتأكد من عدم وجود اي عطل آخر..