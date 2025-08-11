مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بوفاة نجل النائب الصقور

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء بوفاة الشاب فارس الصقور، نجل النائب مجحم الصقور.

وخلال زيارته الى بيت عزاء الفقيد في منطقة مدينة الرياضية، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى ذوي الفقيد وعموم عشائر الصقور، سائلاَ المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان

