الدوريات الخارجية: غبار كثيف في الرويشد وأمطار غزيرة في الأزرق الجنوبي ومعان

24 ثانية ago
وطنا اليوم:قالت إدارة الدوريات الخارجية إن منطقة الرويشد – طريق طريبيل تشهد غباراً كثيفاً وتدنياً بمدى الرؤية الأفقية، في حين شهدت بعض مناطق محافظة معان والأزرق الجنوبي هطولا أمطار غزيرة نتيجة لتشكل الغيوم الركامية جراء الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة.
وفي إطار الحفاظ على السلامة العامة، نفذت طواقم إدارة الدوريات الخارجية وإدارة السير اليوم الأحد، مبادرة ميدانية لتوزيع كمامات ومياه شرب باردة على سائقي وركاب المركبات العمومية ومستخدمي الطرق الخارجية.
وشملت المبادرة محطات العمري وتل حسان والأزرق والحرانة، إضافة إلى مواقع أخرى تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث جرى تقديم الإرشادات اللازمة للسائقين لضمان قيادة آمنة في ظل هذه الظروف، مع التأكيد على جاهزية الطواقم لتقديم المساعدة لسالكي الطرق على مدار الساعة.
ودعت الإدارة السائقين إلى الالتزام بإرشادات السلامة المرورية في الأجواء المغبرة، ومنها التأكد من حالة الطريق قبل الانطلاق، وإغلاق النوافذ وفتحة سحب الهواء الخارجي، وتشغيل أضواء الضباب، وترك مسافة أمان كافية، وخفض السرعة، والتوقف في مكان آمن عند انعدام الرؤية.
وشددت على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، وارتداء الكمامات خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، والحذر من تشكل السيول المفاجئة في المناطق الجنوبية والشرقية، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وتجنب السباحة في البرك الزراعية، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال أو المعقمات داخل المركبات، إضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وحماية الثروة الحيوانية والزراعية من آثار موجات الحر


