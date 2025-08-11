عمان الأهلية تحوّل دوام الطلبة إلى التعليم عن بُعد بسبب الظروف الجوية

وطنا اليوم:قرر رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، ونظرًا للظروف الجوية السائدة وحرصًا على سلامة الطلبة، تحويل دوام الطلبة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ( 12 – 14 آب 2025 ) إلى نظام التعليم عن بُعد (أونلاين).

كما تقرر ترحيل الامتحانات المقررة في هذه الأيام إلى اليوم الذي يلي آخر يوم من امتحانات منتصف الفصل، وبنفس مواعيد الجلسات، مع استمرار دوام الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الحرم الجامعي كالمعتاد.