بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

عبارة على حائط البراق تشعل الغضب في الكيان المحتل

دقيقة واحدة ago
عبارة على حائط البراق تشعل الغضب في الكيان المحتل

وطنا اليوم:خُطت عبارة “هناك محرقة في غزة” على حائط البراق في القدس المحتلة في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة منذ 22 شهرا، مما أثار إدانة واسعة.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية الإثنين صورة للعبارة التي كُتبت باللون الأسود بالعبرية على الجزء الجنوبي من الحائط الغربي وفق التسمية اليهودية.
وخُطت عبارة مماثلة على جدار الكنيس الكبير في مكان آخر في القدس.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت مشتبها به عمره 27 عاما.
وأثارت الحادثة الغضب في إسرائيل. وقال حاخام الحائط الغربي شموئيل رابينوفيتش في بيان “المكان المقدس ليس مكانا للتعبير عن الاحتجاجات.. يجب على الشرطة التحقيق في هذا الفعل، وتتبع الجناة المسؤولين عن هذا التدنيس، وتقديمهم للعدالة”.
أما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير فقال إنه “صُدم”، ووعد بأن الشرطة ستتعامل مع الحادثة “بسرعة البرق”.
وقال وزير المال بتسلئيل سموتريتش إن الجناة “نسوا ما يعنيه أن يكونوا يهودا”.
هذا ودان وزير الدفاع السابق وزعيم المعارضة بيني غانتس الحادثة واعتبرها “جريمة ضد الشعب اليهودي بأسره”.
وبحسب يديعوت أحرنوت فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن هناك حادثة تخريب حجارة حائط البراق (الحائط الغربي)، وهو أقدس مكان لدى الشعب اليهودي – جريمة بحق الشعب الإسرائيلي كله.
وقال إنه يدعو الشرطة للتحقيق وإنزال العقوبة بالمجرمين.
وتابع: “أماكننا المقدسة يجب أن تبقى خارج أي خلاف”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:11

مصر: لا مانع من قوات دولية في غزة لتمكين دولة فلسطينية

19:04

نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن قريبا

16:51

انهيار منظومة الكهرباء العراقية وسط موجة حر شديدة

16:19

الأرصاد العالمية تحذر : الحرارة الشديدة لم تعد استثناء بل أصبحت قاعدة

16:07

حزب العمال يدعو لوقفة احتجاجية تضامنًا مع غزة ورفضًا لاستهداف صحفيّيها

16:04

بدعم حكومي وشراكة مع القطاع الخاص .. افتتاح مركز جديد لخدمات الاتصالات في معان

16:03

البدور يؤكد التزام الأردن المستمر بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية

15:50

غيوم رعدية وأمطار متوقعة والأرصاد تحذر من الغبار وتدني الرؤية الأفقية

15:43

مصدر حكومي: لا نية لتعطيل دوام المؤسسات الرسمية بسبب موجة الحر

15:38

بيع أكثر من 500 رقم مميز بقيمة تجاوزت 1.4 مليون دينار

15:26

المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين

15:13

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى السعودية

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025