عبارة على حائط البراق تشعل الغضب في الكيان المحتل

وطنا اليوم:خُطت عبارة “هناك محرقة في غزة” على حائط البراق في القدس المحتلة في إشارة إلى الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة منذ 22 شهرا، مما أثار إدانة واسعة.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية الإثنين صورة للعبارة التي كُتبت باللون الأسود بالعبرية على الجزء الجنوبي من الحائط الغربي وفق التسمية اليهودية.

وخُطت عبارة مماثلة على جدار الكنيس الكبير في مكان آخر في القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت مشتبها به عمره 27 عاما.

وأثارت الحادثة الغضب في إسرائيل. وقال حاخام الحائط الغربي شموئيل رابينوفيتش في بيان “المكان المقدس ليس مكانا للتعبير عن الاحتجاجات.. يجب على الشرطة التحقيق في هذا الفعل، وتتبع الجناة المسؤولين عن هذا التدنيس، وتقديمهم للعدالة”.

أما وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير فقال إنه “صُدم”، ووعد بأن الشرطة ستتعامل مع الحادثة “بسرعة البرق”.

وقال وزير المال بتسلئيل سموتريتش إن الجناة “نسوا ما يعنيه أن يكونوا يهودا”.

هذا ودان وزير الدفاع السابق وزعيم المعارضة بيني غانتس الحادثة واعتبرها “جريمة ضد الشعب اليهودي بأسره”.

وبحسب يديعوت أحرنوت فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن هناك حادثة تخريب حجارة حائط البراق (الحائط الغربي)، وهو أقدس مكان لدى الشعب اليهودي – جريمة بحق الشعب الإسرائيلي كله.

وقال إنه يدعو الشرطة للتحقيق وإنزال العقوبة بالمجرمين.

وتابع: “أماكننا المقدسة يجب أن تبقى خارج أي خلاف”.