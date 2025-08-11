بدعم حكومي وشراكة مع القطاع الخاص .. افتتاح مركز جديد لخدمات الاتصالات في معان

وطنا اليوم:في خطوة تعكس توجهًا عمليًا نحو تعزيز التنمية المحلية، افتُتح في محافظة معان مركز “أمنية لخدمات المشتركين”، بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالشراكة مع وزارة العمل/ مؤسسة التدريب المهني وشركة أمنية، إحدى شركات مجموعة Beyon.

ويأتي الافتتاح الذي رعاه أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، إلى جانب مدير عام مؤسسة التدريب المهني، أحمد الغرايبة، ورئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان، في إطار دعم الوزارة للمبادرات الريادية التي تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات، من خلال مشاريع توفر فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب الأردني.

وقد أكد الرفاعي أن تمويل هذه المبادرة ينسجم مع نهج الوزارة في دعم المشاريع الإنتاجية ذات الأثر المحلي، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

من جانبه، أشار سويدان إلى أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات اتصالات بمعايير عالية، وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات وتدريب الكوادر المحلية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، ليكون منصة لتأهيل الشباب وبناء مهارات مهنية متقدمة.

ونوه الغرايبة، خلال مشاركته على التزام المؤسسة بتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة، معتبرًا أن التعاون الثلاثي يمثل نموذجًا فعّالًا للشراكة في مسار التنمية.

يُذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفرت التمويل اللازم لإنشاء المركز، بينما قدمت مؤسسة التدريب المهني الموقع والبنية التحتية لضمان استمرارية التشغيل.