بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بدعم حكومي وشراكة مع القطاع الخاص .. افتتاح مركز جديد لخدمات الاتصالات في معان

18 ثانية ago
بدعم حكومي وشراكة مع القطاع الخاص .. افتتاح مركز جديد لخدمات الاتصالات في معان

وطنا اليوم:في خطوة تعكس توجهًا عمليًا نحو تعزيز التنمية المحلية، افتُتح في محافظة معان مركز “أمنية لخدمات المشتركين”، بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالشراكة مع وزارة العمل/ مؤسسة التدريب المهني وشركة أمنية، إحدى شركات مجموعة Beyon.
ويأتي الافتتاح الذي رعاه أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، إلى جانب مدير عام مؤسسة التدريب المهني، أحمد الغرايبة، ورئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية، خلدون سويدان، في إطار دعم الوزارة للمبادرات الريادية التي تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات، من خلال مشاريع توفر فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب الأردني.
وقد أكد الرفاعي أن تمويل هذه المبادرة ينسجم مع نهج الوزارة في دعم المشاريع الإنتاجية ذات الأثر المحلي، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
من جانبه، أشار سويدان إلى أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات اتصالات بمعايير عالية، وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات وتدريب الكوادر المحلية بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، ليكون منصة لتأهيل الشباب وبناء مهارات مهنية متقدمة.
ونوه الغرايبة، خلال مشاركته على التزام المؤسسة بتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة، معتبرًا أن التعاون الثلاثي يمثل نموذجًا فعّالًا للشراكة في مسار التنمية.
يُذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفرت التمويل اللازم لإنشاء المركز، بينما قدمت مؤسسة التدريب المهني الموقع والبنية التحتية لضمان استمرارية التشغيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:03

البدور يؤكد التزام الأردن المستمر بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية

15:50

غيوم رعدية وأمطار متوقعة والأرصاد تحذر من الغبار وتدني الرؤية الأفقية

15:43

مصدر حكومي: لا نية لتعطيل دوام المؤسسات الرسمية بسبب موجة الحر

15:38

بيع أكثر من 500 رقم مميز بقيمة تجاوزت 1.4 مليون دينار

15:26

المستشفى الميداني الأردني غزة/82 يستجيب لمناشدة إنسانية لأحد الصحفيين

15:13

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى السعودية

15:09

​بلدية الرمثا تواصل حملة إزالة البسطات الخطرة من الشوارع

14:44

الأمن العام يطلق مبادرة سقيا رحمة لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة

14:34

حسان يوجه بعدم التعاون مع غير منتسبي نقابة الصحفيين

14:24

ارتفاع ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 222 شهيدًا بينهم 101 طفل

14:19

عناب توجه ضربة ‘قاسية” لجمعية الفنادق بـ “النظام الجديد” .. والهندي : هذه “كارثة”

14:19

الملك يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة والضفة الغربية

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025