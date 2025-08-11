تشييع جثماني المراسلين الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع في قطاع غزة

وطنا اليوم:شُيّع، الإثنين جثمانا مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة إلى منزليهما، وفق مصادر محلية فلسطينية.

وبينت المصادر أن مراسم التشييع شهدت حضور حشود من الصحفيين والأهالي، الذين ودعوهما بالهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الطواقم الإعلامية.

وكان آخر ظهور للصحفي الشهيد محمد قريقع على الهواء مباشرة في نشرة حصاد أمس على قناة الجزيرة، ونقل فيها آخر التطورات في مدينة غزة، وذلك قبل دقائق من استهدافه.

فيما يعد أنس الشريف من أبرز المراسلين الصحفيين في شمال قطاع غزة، حيث دأب على تغطية جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من قتل وإبادة وتجويع، على مدار الحرب منذ 7 أكتوبر 2023

وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 238 شهيداً صحفياً منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023 وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد الخالدي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، إن الشهيد الخالدي كان الشهيد السادس الذي ارتقى في “مجزرة مروعة” ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي واغتال خلالها 6 صحفيين عقب قصف مباشر لخيمة بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن القصف أدى إلى استشهاد محمد الخالدي، أنس الشريف، محمد قريقع، إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة، محمد نوفل.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم “الوحشية”، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف “جريمة الإبادة الجماعية”، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,430 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم