جامعة البترا تعلن تحويل دوام الطلبة يومي الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد

وطنا اليوم:أعلنت رئاسة جامعة البترا عن تحويل دوام الطلبة ليومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13/ /8 2025 إلى التعليم عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة نتيجة الظروف الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يخص الامتحانات المقررة خلال هذين اليومين، تترك رئاسة الجامعة للكليات حرية تحديد الآلية المناسبة لتعويضها.

ويستمر دوام أعضاء الهيئة الإدارية حضورياً وجاهياً كالمعتاد.

متمنين السلامة للجميع.