ذهبية عالمية لطالب عمان الاهلية الجعفري في الكراتيه بدورة الألعاب العالمية

وطنا اليوم:حقق لاعب المنتخب الوطني وطالب جامعة عمان الأهلية، محمد الجعفري، إنجازًا تاريخيًا، بإحرازه الميدالية الذهبية في منافسات الكراتيه، ضمن دورة الألعاب العالمية المقامة في مدينة تشنغدو الصينية.

وأضاف الجعفري الميدالية الثانية للأردن في هذه الدورة، بعد برونزية زميله عبدالرحمن المصاطفة في وزن تحت 67 كغم.

وشق الجعفري طريقه نحو الذهب بثبات، حيث تصدّر مجموعته في الدور الأول ضمن وزن تحت 84 كغم، بفوز كاسح على الكرواتي إيفان كفيزيتش (8-0) والهولندي بريان تيمرمانز (9-2)، وتعادل مع اليوناني ماستروجيانيس كونستانتينوس (2-2).

وفي نصف النهائي، تغلّب الجعفري على الياباني شيمادا ريكيتو بنتيجة (6-1)، قبل أن يؤكد تفوقه في النهائي على الكرواتي كفيزيتش مرة أخرى بنتيجة (4-0)، ليحصد الذهبية عن جدارة.

يذكر أن منافسات الكراتيه في دورة الألعاب العالمية جمعت أفضل 8 لاعبين في العالم في كل وزن، بناءً على نتائجهم في بطولة العالم الأخيرة وترتيبهم العالمي، ما يجعل إنجاز الجعفري فخرًا للأردن وجامعة عمان الأهلية على حد سواء.