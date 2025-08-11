تخصصات وشروط القبول للدبلوم المتوسط بكلية التعليم التقني في عمان الاهلية

وطنا اليوم:أعلنت كلية التعليم التقني بجامعة عمان الاهلية عن شروط القبول والتخصصات للدبلوم المتوسط بالكلية وفق التالي :
** شروط القبول :
أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
أن لا يقل معدل الطالب عن (50%) في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
يسمح للطلبة الحاصلين على علامة (40%) فما فوق في مباحث الثانوية العامة اعتباراً من العام (2017-2018) القبول في كافة برامج الدبلوم المتوسط شريطة الحصول على معدل (50%) فأعلى في امتحان الثانوية العامة.
** تخصصات الدبلوم المتوسط :
تكنولوجيا الأجهزة الطبية ( فروع الثانوية العامة – العلمي، الصناعي، الادارة المعلوماتية المسار الثاني).
هندسة السيارات ( فروع الثانوية العامة – العلمي، الصناعي، الادارة المعلوماتية المسار الثاني ).
هندسة البرمجيات (فروع الثانوية العامة – العلمي، الصناعي، الادارة المعلوماتية ).
التصميم الداخلي (جميع فروع الثانوية العامة ).
الفيلم والتلفزيون (جميع فروع الثانوية العامة ).
