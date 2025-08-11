بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

تخصصات وشروط القبول للدبلوم المتوسط بكلية التعليم التقني في عمان الاهلية

32 ثانية ago
تخصصات وشروط القبول للدبلوم المتوسط بكلية التعليم التقني في عمان الاهلية

وطنا اليوم:أعلنت كلية التعليم التقني بجامعة عمان الاهلية عن شروط القبول والتخصصات للدبلوم المتوسط بالكلية وفق التالي :
** شروط القبول :
أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
أن لا يقل معدل الطالب عن (50%) في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
يسمح للطلبة الحاصلين على علامة (40%) فما فوق في مباحث الثانوية العامة اعتباراً من العام (2017-2018) القبول في كافة برامج الدبلوم المتوسط شريطة الحصول على معدل (50%) فأعلى في امتحان الثانوية العامة.
** تخصصات الدبلوم المتوسط :
تكنولوجيا الأجهزة الطبية ( فروع الثانوية العامة – العلمي، الصناعي، الادارة المعلوماتية المسار الثاني).
هندسة السيارات ( فروع الثانوية العامة – العلمي، الصناعي، الادارة المعلوماتية المسار الثاني ).
هندسة البرمجيات (فروع الثانوية العامة – العلمي، الصناعي، الادارة المعلوماتية ).
التصميم الداخلي (جميع فروع الثانوية العامة ).
الفيلم والتلفزيون (جميع فروع الثانوية العامة ).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:41

الخيرية الهاشمية: استمرار تنفيذ مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في الأردن بدعم سعودي

12:37

نقيب الصحفيين: العدو المجرم يحاول قتل الحقيقة واستهداف رسلها

12:32

موجة حر قاسية في المنطقة العربية.. وإجراءات حكومية عاجلة لحماية السكان

12:21

تحويل وجهة 6 طائرات إلى العقبة وماركا أمس بسبب الأحوال الجوية

12:10

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

12:05

صور الأطفال المجوعين بغزة.. أدلة تدحض ادعاءات نتنياهو

11:56

الدوري العراقي يعزز قوته بـ7 نجوم من منتخب الأردن المتأهل لكأس العالم

11:51

فوز مهم للمنصة.. البرلمان الألماني ينضم إلى تيك توك

11:48

أستراليا ونيوزيلندا تستعدان للاعتراف بالدولة الفلسطينية

11:28

توقع موجة حر شديدة في جنوب غرب فرنسا و12 مقاطعة تحت الإنذار الأحمر

11:24

الملك يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني بالتوصل لاتفاق سلام

11:20

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025