الخيرية الهاشمية: استمرار تنفيذ مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في الأردن بدعم سعودي

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن استمرار توزيع الكوبونات الغذائية على آلاف الأسر العفيفة، ضمن مشروع المساعدات الغذائية الطارئة.

ويستهدف المشروع أكثر من 25 ألف مستفيد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأردنية العفيفة في مختلف محافظات المملكة، وفق بيان للهيئة.

وبينت الهيئة أن التوزيع يأتي في إطار خطة منهجية تضمن العدالة في التوزيع والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، بما يُسهم في التخفيف من أعباء الحياة اليومية وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة، وبما يحفظ كرامتهم.

ويواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع المساعدات الغذائية الطارئة.

ووفق البيان، فإنه يتم تنفيذ المشروع في103 متجر معتمد في المحافظات، بما يتيح للمستفيدين الحصول على المواد الغذائية الأساسية، بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، الأمر الذي يعزّز من فعالية البرنامج ويضمن الخدمة المقدمة للأسر المستفيدة.

وأضاف البيان أن عددا من المستفيدين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية، التي تعكس روح التكافل والتعاون بين الأشقاء، مؤكدين أن هذه المساعدات جاءت في وقتها لتلبي احتياجاتهم الغذائية الملحة، وتوفر لهم مساحة من الأمان المعيشي خلال الظروف الراهنة.

وختم البيان “تأتي هذه المبادرة امتدادًا لسلسلة من البرامج والمشاريع الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية”.