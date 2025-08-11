بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

توقع موجة حر شديدة في جنوب غرب فرنسا و12 مقاطعة تحت الإنذار الأحمر

44 ثانية ago
توقع موجة حر شديدة في جنوب غرب فرنسا و12 مقاطعة تحت الإنذار الأحمر

وطنا اليوم:تشتد موجة الحر في فرنسا يومَي الإثنين والثلاثاء، لا سيما في الجنوب الغربي، حيث صنفت الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيو-فرانس” 12 مقاطعة في حالة إنذار أحمر. كما وُضعت 41 مقاطعة أخرى في حالة إنذار برتقالي، في حين يُتوقع استمرار هذه الموجة لعدة أيام.
تُسجَّل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية بانتظام من منطقة “شارانت-ماريم” حتى “أود”، مع بلوغها محليا 42 درجة، وفق أحدث نشرات الأرصاد الجوية. فيما يبدأ تأثير هذه الموجة، التي انطلقت الجمعة، بالتصاعد بشكل غير مسبوق، مع ذروة متوقعة في 11 و12 أغسطس/آب الجاري.
وتُشير التوقعات إلى احتمال استمرار هذه الحرارة الشديدة حتى عطلة نهاية أسبوع 15 أغسطس/آب على الأقل. وتُرجح إمكانية الاقتراب من أرقام قياسية دون تجاوز الحد الوطني البالغ 48 درجة مئوية، حسب خبيرة الأرصاد الجوية الفرنسية كريستيل روبير.
وتتمدد الموجة نحو الشمال، مع تسجيل درجات تفوق 30 درجة مئوية في عموم البلاد، وتصل إلى 38 في “سنتر-فال دو لوار” و34 في “إيل-دو-فرانس”.
وتُضاف 41 مقاطعة إلى حالة الإنذار البرتقالي، بينما تبقى فقط 13 مقاطعة خارج نطاق الخطر، خصوصا من منطقة “نورماندي” إلى منطقة “الألزاس” شرقا مرورا بالشمال.
لتُسجل ليالي حارة بشكل غير معتاد، مع درجات لا تنخفض عن 20 درجة مئوية في باريس، ما يزيد من صعوبة الأجواء الليلية.
كما تُعلَن حالة خطر مرتفع للحرائق في 20 مقاطعة، خصوصا في الغرب والجنوب، بالتزامن مع موجة الحر. وفي منطقة “أود” التي عرفت حرائق هائلة منذ أيام، يصعّب الطقس الحار والجاف عمل فرق الإطفاء أمام حريق هائل التهم 16 ألف هكتار.
كما تُطلق تحذيرات من تلوث الهواء بالأوزون في مدينة “مرسيليا” ومنطقة “فوكلوز”. وتُعد هذه الموجة الثانية خلال هذا الصيف، بعد موجة يوليو/تموز والخامسة والخمسين منذ عام 1947.
ويُحذر عالم المناخ جان جوزيل من تضاعف خطر موجات الحر في فرنسا خلال 30 عاما الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة للاحترار المناخي المستمر منذ أربعة عقود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:24

الملك يهنئ رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني بالتوصل لاتفاق سلام

11:20

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

10:58

الطاقة: انقطاعات الكهرباء الأحد كانت فردية ومحدودة

10:51

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة‎

10:49

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص

10:44

الاحتلال يقر باستهداف الصحفي أنس الشريف بزعم أنه قائد خلية لحماس

10:34

النذل خنجر سام

10:33

المسلخ البلدي في الكرك.. سنوات التعثر تتواصل بلا حلول لتشغيله

10:25

الداخلية السورية تفتح تحقيقاً في فيديو المشفى الوطني بالسويداء

10:18

جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي هجوما من الحدود الأردنية

10:15

تهنئة وتبريك الى جهان عوض بمناسبة نجاح ابنها فارس بالثانوية العامة

10:11

بنك الدواء ينظم يوماً طبياً مجانياً لللاجئين تأكيداً على رسالته الإنسانية

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025