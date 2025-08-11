بنك القاهرة عمان
الطاقة: انقطاعات الكهرباء الأحد كانت فردية ومحدودة

24 ثانية ago
الطاقة: انقطاعات الكهرباء الأحد كانت فردية ومحدودة

وطنا اليوم:قالت الناطقة باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحرير القاق، إن انقطاعات الكهرباء الأحد، كانت فردية ومحدودة نتيجة ارتفاع الأحمال، إذ سُجل النظام الكهربائي أقصى حمل بواقع 4525 ميغاواط، وهو الأعلى في تاريخ الأردن.
وأضافت القاق،الاثنين، أن الانقطاع استمر في بعض المناطق لأقل من ساعتين نتيجة الضغط على الأحمال وارتفاعها، لكنها أكدت أن الاستجابة كانت سريعة.
وأوضحت أن مناقلة الأحمال قلل من المدة الزمنية في عملية معالجة الانقطاعات، مبينة أن “عملية المتابعة والمعالجة كانت سريعة جدا باتباع الأساليب الحديثة بإعادة التزويد”.
وأشارت إلى وجود تغير في نمط استهلاك الكهرباء في مثل هذه الظروف الجوية.
وأكدت أن الهيئة تتابع على مدار الساعة مع شركات توزيع الكهرباء إدامة تزويد الخدمة في مثل هذه الظروف.
وكان الحمل الكهربائي سجّل خلال موجة الحر ارتفاعا بلغ 4525 ميغاواط، ليسجل “أعلى حمل كهربائي” تصل إليه المملكة، وفق ما أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة.
وقال السعايدة إن الهيئة تعمل منذ بدء موجة الحر الجمعة الماضي على رفع الجاهزية، وجرى الإيعاز لشركات الكهرباء بالاستعداد لأي حالة والاستجابة السريعة لإعادة التيار الكهربائي في حال كان هناك أي انقطاع.
وأشار إلى أن الفرق الفنية الموجودة هي على أهبة الاستعداد للاستجابة إلى الأعطال الكهربائية، موضحا أن الأعطال التي حصلت “فردية وجرى إعادة التيار الكهربائي إليها فورا”.
ووردت شكاوى بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة في عمّان، لمدة تصل لـ4 ساعات متواصلة، في أوقات مختلفة من يوم الأحد.


