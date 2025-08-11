بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة‎

وطنا اليوم:في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، قدّم بنك ABC في الأردن دعمه لمركز البنيات للتربية الخاصة/ مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة من خلال تبني النفقات التعليمية لطالبين من ذوي الإحتياجات الخاصة، للمساهمة في تأهيل الطلاب من خلال برامج متخصصة تُعنى بالتعليم، التأهيل الحركي، والدعم النفسي والإجتماعي، في بيئة آمنة وشاملة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي ينفذها البنك في إطار مسؤوليته المجتمعية، والتي تركز على التعليم، الصحة، وتمكين الفئات الأقل حظًا، لتعزيز فرص التعليم والنمو والاندماج في المجتمع، وبما يسهم في بناء مستقبل أكثر إنصافًا وتنوعاً، وصولاً إلى رؤية البنك في بناء مستقبل أكثر شمولًا وإنسانية.

وقد أعرب سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن عن سعادته لاستمرار دعم المركز، مؤكداً على أهمية تمكين ومساندة الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث أن دورنا يتجاوز الخدمات المالية لنكون جزءاً من التغيير الإيجابي في المجتمع.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.