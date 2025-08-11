بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يقر باستهداف الصحفي أنس الشريف بزعم أنه قائد خلية لحماس

32 ثانية ago
الاحتلال يقر باستهداف الصحفي أنس الشريف بزعم أنه قائد خلية لحماس

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفي أنس الشريف في مدينة غزة، زاعما انه كان يعمل متخفيًا في زي صحفي من قناة الجزيرة كقائد خلية في حماس، وروج لإطلاق الصواريخ على مواطني إسرائيل وقوات الجيش.
وقال جيش الاحتلال ، انه كشف سابقا معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عُثر عليها في قطاع غزة، تؤكد ارتباطه العسكري بحركة حماس . وتؤكد هذه الوثائق مجددًا نشاطه الإرهابي، الذي حاولت الجزيرة التنصل منه.
وتتضمن الوثائق جداول بيانات شخصية، وقوائم بدورات تدريبية ، ودفاتر هواتف، ووثائق رواتب ، مما يثبت بشكل قاطع أنه عمل لدى حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما إدعى جيش الاحتلال
استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الأحد، خيمة تضم صحفيين فلسطينيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات وشهداء في صفوف الإعلاميين.
وكان من بين المتواجدين في الخيمة الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلا قناة الجزيرة في غزة، بالاضافة الى المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل
وكان الشهيد تعرّض في الآونة الأخيرة لحملة تحريض إسرائيلية واسعة بسبب تغطيته صور العدوان والتجويع في قطاع غزة.
وقد تم تشييع الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع وسط هتافات غاضبة.
وعلى مدى أشهر طويلة، عمل الشريف تحت القصف لنقل حقيقة ما يجري في غزة من إبادة عبر شاشة الجزيرة.
وكان من الصحفيين القلائل الذين ظلوا موجودين في شمالي قطاع غزة قبل أن ينتقل إلى مدينة غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:34

النذل خنجر سام

10:33

المسلخ البلدي في الكرك.. سنوات التعثر تتواصل بلا حلول لتشغيله

10:25

الداخلية السورية تفتح تحقيقاً في فيديو المشفى الوطني بالسويداء

10:18

جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي هجوما من الحدود الأردنية

10:15

تهنئة وتبريك الى جهان عوض بمناسبة نجاح ابنها فارس بالثانوية العامة

10:11

بنك الدواء ينظم يوماً طبياً مجانياً لللاجئين تأكيداً على رسالته الإنسانية

10:10

وفيات الاثنين 11-8-2025

10:03

البنك الدولي: أكثر من 16 ألف مزارع استفاد من برنامج أرضي لدعم القطاع الزراعي

09:55

ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150 م2 منذ مطلع العام الحالي بنسبة 9%

09:49

بيان صادر عن حزب العمال جريمة قتل عمد جديدة لصحافيي الجزيرة تهدف الى إخفاء الحقيقة

09:48

أرباح استثمارات الضمان للنصف الأول من 2025؛ تقرير أداء تنقصه الشفافية وثلاث محافظ بعوائد صفريّة.!

09:47

حديقة رسمية باسم الأردن في اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية مع مجسم البتراء وخريطة الفسيفساء

وفيات
وفيات الاثنين 11-8-2025وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025