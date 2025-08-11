الاحتلال يقر باستهداف الصحفي أنس الشريف بزعم أنه قائد خلية لحماس

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفي أنس الشريف في مدينة غزة، زاعما انه كان يعمل متخفيًا في زي صحفي من قناة الجزيرة كقائد خلية في حماس، وروج لإطلاق الصواريخ على مواطني إسرائيل وقوات الجيش.

وقال جيش الاحتلال ، انه كشف سابقا معلومات استخباراتية ووثائق عديدة عُثر عليها في قطاع غزة، تؤكد ارتباطه العسكري بحركة حماس . وتؤكد هذه الوثائق مجددًا نشاطه الإرهابي، الذي حاولت الجزيرة التنصل منه.

وتتضمن الوثائق جداول بيانات شخصية، وقوائم بدورات تدريبية ، ودفاتر هواتف، ووثائق رواتب ، مما يثبت بشكل قاطع أنه عمل لدى حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما إدعى جيش الاحتلال

استهدفت غارة إسرائيلية، مساء الأحد، خيمة تضم صحفيين فلسطينيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات وشهداء في صفوف الإعلاميين.

وكان من بين المتواجدين في الخيمة الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلا قناة الجزيرة في غزة، بالاضافة الى المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل

وكان الشهيد تعرّض في الآونة الأخيرة لحملة تحريض إسرائيلية واسعة بسبب تغطيته صور العدوان والتجويع في قطاع غزة.

وقد تم تشييع الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع وسط هتافات غاضبة.

وعلى مدى أشهر طويلة، عمل الشريف تحت القصف لنقل حقيقة ما يجري في غزة من إبادة عبر شاشة الجزيرة.

وكان من الصحفيين القلائل الذين ظلوا موجودين في شمالي قطاع غزة قبل أن ينتقل إلى مدينة غزة.