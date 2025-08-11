بنك القاهرة عمان
الداخلية السورية تفتح تحقيقاً في فيديو المشفى الوطني بالسويداء

40 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السورية، فتح تحقيق عاجل في حادثة “مؤلمة” وقعت داخل المشفى الوطني في السويداء، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي متوعدة بمحاسبة الفاعلين “بغض النظر عن انتماءاتهم”.
وفي بيان رسمي، فجر الاثنين ، أدانت الوزارة واستنكرت “هذا الفعل بأشد العبارات” ، مؤكدة أن مرتكبيه سيتم تحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وقالت الوزارة في بيانها : “نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات، ونؤكد أنه سيتم محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن انتماءاتهم”.
وأوضحت الوزارة أن وزير الداخلية أنس خطاب، كلف المعاون للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر الطحان، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن.
وأثار مقطع فيديو مروّع ضجة واسعة في سوريا، بعد أن وثّق عملية إعدام ميداني بالرصاص داخل مستشفى السويداء الوطني.
الفيديو، الذي نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، يُظهر عشرات الأشخاص يرتدون زيّ المستشفى، جاثمين على ركبهم، قبل أن يتم سحب أحدهم بعنف، والاعتداء عليه، ثم إعدامه برصاص مباشر.


