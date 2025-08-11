بنك القاهرة عمان
بنك الدواء ينظم يوماً طبياً مجانياً لللاجئين تأكيداً على رسالته الإنسانية

13 ثانية ago
وطنا اليوم – نظم بنك الدواء الخيري الأردني ، يوماً طبياً مجانياً استهدف به اللاجئين المقيمين في الأردن من جنسيات عربية مختلفة ، مثلت الجنسيات اليمنية والسودانية والصومالية والسورية والفلسطينية.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الطبي في إطار التزام بنك الدواء الخيري المستمر بدعم الفئات الضعيفة والأكثر حاجة وتعزيز قيم التكافل الإجتماعي ، وتأكيداً على الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه الأشقاء العرب اللاجئين المقيمين على أرضه .

وشارك في تنظيم اليوم الطبي فريق طبي وصيدلاني متخصص قدموا للمرضى المراجعين الفحوصات الطبية ضمن عيادات طبية بتخصصات مختلفة ، كما تم تقديم الأدوية المجانية للمرضى من الصيدلية المرافقة لليوم الطبي .

رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري أشرف الكيلاني قال بأن بنك الدواء يطبق نهج الهاشميين على أرض الواقع الذين منذ تأسيس المملكة وهم يقفون إلى جانب الأشقاء العرب ممن عانوا من ويلات الحروب والصراعات السياسية وقصدوا الأردن بحثاً عن ملجأ آمن .

وأشار الكيلاني إلى أن الأردن سيبقى بشعبه الأصيل وقيادته الهاشمية الحكيمة مناصراً للقضايا الإنسانية وسنداً لكل ملهوف تقطعت به سُبل الحياة وتحديداً من الأشقاء العرب .

مدير عام بنك الدواء الخيري الدكتورة هانية شموط قالت بأن تنظيم اليوم الطبي يأتي في سياق رسالة بنك الدواء الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة المرضى الفقراء خاصة من فئة اللاجئين ، وتعزيز الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية لكل إنسان ، بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو عرقه .

وقد لاقى تنظيم اليوم الطبي ترحيباً كبيراً من قبل المستفيدين اللاجئين المقيمين في الأردن ، الذين عبروا عن امتنانهم الكبير لهذه اللفتة الكريمة والدعم الطبي الذي تلقوه في ظل أوضاعهم المعيشية الصعبة ، شاكرين الأردن ملكاً وشعباً على مايقدموه لهم من دعم ومساندة في سبيل الحفاظ على كرامتهم الإنسانية .


