مشاريع مبتكرة تتنافس على جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية وفرصة التأهل للنسخة العالمية

وطنا اليوم-خلال الفعالية التي أقامتها أورنج الأردن ضمن مرحلة استعراض الأفكار لجائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP) لعام 2025 في دورتها التاسعة، قدّم 10 ريادياتٍ وريادياً عروضهم أمام لجنة التحكيم للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، بعد اختيارهم من بين 144 طلباً استقبلته الجائزة هذا العام من رياديين طموحين من مختلف أنحاء المملكة.

وتألفت لجنة التحكيم من الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، وعضو مجلس إدارة الصندوق الأردني للريادة ونائب عميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية، الدكتور أشرف بني محمد، والرئيس التنفيذي لمبادرة إنجاز لريادة الأعمال – mySTARTUP، مهند الجراح، المدير التنفيذي لمشروع تنمية الشباب، ريما القيسي، مديرة منظمة بلان انترناشونال، حميدة جهامة، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها بالمشاريع المشاركة التي أظهرت مستوى متميزاً من الابتكار، وقدّمت حلولاً رقمية واقعية للتحديات المجتمعية في مجالات مختلفة كالتعليم والصحة، مؤكدة التزامها بدعم الرياديين وتمكينهم ضمن رؤيتها لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار الرقمي. كما ثمّنت الشركة دور لجنة التحكيم في اختيار المبادرات ذات الأثر الواضح والقابل للتطبيق، والتي تترك أثراً ملموساً على المجتمع والبيئة.

وعقب التقييم ستحظى المشاريع الثلاثة الأولى بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 4,000 دينار في المركز الأول 2,500 دينار في المركز الثاني و1,500 دينار في المركز الثالث، بالإضافة إلى فرصة التأهل لتمثيل الأردن في النسخة العالمية من الجائزة، والتي تتيح للفائزين المنافسة على جوائز تصل قيمتها إلى 25,000 يورو للمركز الأول.

