العين المعشر يزور البريد الأردني

وطنا اليوم-زار رئيس اللّجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان العين الدكتور رجائي المعشر البريد الأردني اليوم الأحد للإطلاع على أهم المشاريع والإنجازات والخطط المستقبلية والخدمات اللوجستية والمالية والرقمية التي يقدمها البريد الأردني

حيث كان في استقبالة رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب وكادر الادارة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني ،في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية ،والنقل السريع، ومركز التبادل الدولي، والنوافذ البريدية، في المؤسسات الحكومية، والجامعات، بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية ،والتأهيلية، في مجالات التجارة الإلكترونية، والخدمات البريدية ، بمختلف أشكالها .

وأكد الداوود، أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، وتمثل أحد أوجه السيادة في الدولة، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تلعب دورًا محوريًا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة ، وتقدم خدمات عصرية ، مواكبة التطور التكنولوجي ،والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي ، وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين؛ وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد.

بدورة اشاد رئيس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين رجائي المعشر بالتطور الكبير ،والإنجازات النوعية المختلفة، التي شهدها البريد الأردني ،خلال الفترة الأخيرة ،وإسهاماته الواضحة ،في تطوير الخدمات وتنويعها ،بما يواكب التحول الرقمي ، استنادا لما تملكه الشركة من خبرات إدارية، وتنظيمية، وتشغيلية عالية ،وإمكانيات بشرية ،وفنية، ومادية ،متطورة، جعلت البريد الأردني، جعلت البريد الأردني شركة رائدة ومتميزة ،عبر عديد الخدمات المالية الإلكترونية ،والبريدية

وثمن المعشر دورالبريد الأردني بتوظيف العديد من الشباب ضمن برامجة ومبادرتة النوعية والتي كانت ذات أثر إيجابي على المجتمع الأردني وفئة الشباب تحديدا.

وأطلع المعشر على هامش الزيارة على متحف الطوابع البريدية بما يضم من طوابع ومقتنيات تاريخية تسلط الضوء على أهم الأحداث والمراحل والمناسبات الوطنية والثقافية والمعالم التاريخية والتي توثق تاريخ وحضارة وثقافة الدولة الأردنية وإنجازاتها منذ عهد التأسيس ولغاية الآن مؤكدة على الدور الوطني للبريد الأردني في توثيق أبرز المحطات والأحداث والمناسبات التاريخية والثقافية وإبراز المنجزات المختلفة التي تعبر عن أصالةوعراقة وثقافة وحضارة الدولة الاردنية وانجازاتها منذ عهد التأسيس ولغاية يومنا هذا.